Kellys Arias en el listado élite de Boston 2017

La fondista Kellys Arias, del Equipo Porvenir, inicia la temporada con positivas noticias para el deporte base colombiano, ya que fue incluida en el listado élite de la Maratón de Boston, el evento de 42k más antiguo del mundo, que presentó el grupo de figuras que se dará cita en el mes de abril, para competir en la segunda World Marathon Majors del año.

La deportista de la liga de Bolívar logra de esta manera su segunda invitación entre las grandes maratones del orbe, luego de su participación en la Maratón de New York, en el pasado mes de noviembre, cuando logró la mejor marca histórica de una mujer colombiana en la “Gran Manzana”, con un tiempo de 2 horas, 39 minutos y 14 segundos, en la casilla trece.

“La preparación para Boston va muy bien, he realizado entrenamientos bastante fuertes. Mi cuerpo ha asimilado trabajos que no habíamos hecho para las anteriores maratones. Siempre he querido correr en Boston por lo que representa en todo el mundo y porque mi entrenador Juan Carlos Cardona tiene su marca personal allá. Me siento muy orgullosa de ser invitada y pertenecer al grupo élite de esta carrera” afirmó Arias, al conocer el grupo de deportistas, donde ella es la única latina.

Vale la pena resaltar, que Arias ha tomado salida en cuatro maratones, tres de ellas donde ha finalizado, todas por debajo del crono de 2 horas y 40 minutos. En su debut marcó nuevo record nacional en la ciudad de Toronto, Canadá con 2:32:30, en el mes de octubre del año 2015; luego el turno fue en Hamburgo, Alemania, donde registró 2:29:36, ubicándose en la sexta casilla del evento alemán para ratificar su presencia en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, evento en el cual se retiró debido a una molestia muscular y luego su crono de 2:39:14 en New York del año 2016.

La Maratón de Boston siempre guardará gratos recuerdos para la afición atlética nacional, debido al triunfo del antioqueño Alvaro Mejía Flórez, el 19 de abril de 1971 y las figuraciones de Yolanda Caballero y Juan Carlos Cardona en el año 2011, cuando ocuparon las casillas ocho y doce, respectivamente, logrando marcas históricas para el fondo colombiano. Cardona marcó 2:12:17 y Caballero 2:26:27.

En los próximos días será anunciado el calendario oficial del Equipo Porvenir para el primer trimestre del año.