Santos asegura que problemas en zonas veredales se están solucionando

Durante la instalación de la Misión Electoral Especial, el Jefe del Estado señaló que los problemas para la entrada en funcionamiento de las zonas veredales se han ido resolviendo oportunamente.

Como una obra titánica y un desafío logístico enorme calificó este martes el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, la entrada en funcionamiento de las Zonas Veredales de Transición y Normalización, que hacen parte del proceso de desarme y desmovilización de las Farc.

“La parte logística del desarme, de la desmovilización, eso es otro desafío enorme que requiere una logística muy particular”, señaló el Mandatario al instalar la Misión Electoral Especial en un acto efectuado en la Casa de Nariño.

En esa medida, Santos explicó algunas de las dificultades logísticas propias de un proceso de esa naturaleza.

“Llevar todo el material y todo lo que se requiere para construir los campamentos pues ha sido una obra titánica”, expresó.

“Algunos dicen: ¡Uy! Es que eso no está funcionando porque no llegó la madera, porque la electricidad no llegó a tiempo. Son detalles, detalles, pero hay que ver es el panorama integral”, consideró.

Insistió en que si bien se han presentado inconvenientes de orden logístico en la puesta en marcha de las zonas veredales, estos se han venido resolviendo oportunamente.

“¿Que hemos tenido problemas? Por supuesto que hemos tenido problemas. ¿Qué vamos a seguir teniendo problemas? También, porque es una obra titánica. Pero vamos marchando y vamos resolviendo cada problema que se va presentando y vamos a seguir avanzando”, aseguró.

Para terminar, el Presidente Santos reveló su emoción al ver por el pasado fin de semana a los guerrilleros de las Farc descender de las montañas rumbo a las llamadas zonas veredales.

“Yo sí sentía una inmensa satisfacción este fin de semana cuando veía en los noticieros de televisión las filmaciones de los guerrilleros saliendo de las selvas, bajando de las montañas con sus armas, hacia estos sitios veredales donde se van a desarmar. Yo decía: Mire esa maravilla”, relató.