Fox estrenará el 12 de febrero la segunda parte de la nueva temporada de “The Walking Dead”

Alexandria. La Cumbre. El Reino. Nuestras comunidades tienen algo en común: todas servimos a Los Salvadores” afirma Rick en el avance de la nueva mitad de temporada de la aclamada serie post apocalíptica “The Walking Dead” que estrenará en América Latina el domingo 12 de febrero en FOX Premium, la misma noche de su emisión en Estados Unidos. La entrega contará con 8 nuevos episodios.

La primera mitad de temporada de “The Walking Dead” encontró al grupo dividido, quebrado y desconsolado, forzado por el sanguinario Negan y sus “Salvadores” a caer bajo su voluntad y brutalmente convencidos de vivir bajo sus reglas. Sin embargo, en el último episodio “Hearts Still Beating” (Los corazones siguen latiendo), Rick, Michonne, Carl, Rosita y Tara se reunieron con Maggie, Sasha, Enid y para su sorpresa, también con Daryl y Jesus, para planear el ansiado contraataque.

En esta segunda entrega, veremos al grupo prepararse para la guerra, recolectando suministros y reclutando números para vencer a Negan de una vez por todas. Pero descubrirán una vez más que el mundo no es el que pensaban que era: es mucho más grande que todo lo que han visto hasta ahora. Aunque tienen un propósito en común, derrotar a Negan no será fácil. Y más importante aún, la victoria requerirá más que los sobrevivientes de Alexandria. Necesitan los números de The Kingdom y La Cumbre, pero, al igual que Rick, Ezekiel (Khary Payton) y Gregory (Xander Berkeley) no quieren derramar sangre. Para convencerlos de lo contrario, no servirán sólo discursos. Las distancias que el grupo tendrán que recorrer para encontrar armas, comida y nuevos combatientes son nada menos que notables.

Nos encontraremos con nuevos supervivientes en lugares increíbles. Veremos a Rick y al grupo puestos a prueba de maneras que nunca hemos visto antes. Veremos traiciones de gente en la que confiamos. Rick está seguro de que su gente y muchos otros se unirán con el objetivo común de derrotar a Negan. Pero ninguna planificación será suficiente para prepararlos para una guerra total con Negan y su ejército.

De los productores ejecutivos Scott M. Grimple, Gale Anne Hurd, Robert Kirkman, David Alpert, Greg Nicotero y Tom Luce, “The Walking Dead” cuenta con la actuación de Andrew Lincoln (Rick), Norman Reedus (Daryl), Laureen Cohan (Maggie), Chandler Riggs (Carl), Danai Gurira (Michonne), Melissa McBride (Carol), Lennie James (Morgan), Sonequa Martin-Green (Sasha), Alanna Masterson (Tara), Josh McDermitt (Eugene), Christian Serratos (Rosita), Seth Gilliam (Gabriel), Ross Marquand (Aaron), Khary Payton (Ezekiel) y Jeffrey Dean Morgan (Negan).