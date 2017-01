Procurador ordena comisión para investigar caso Odebrecht

Luego de asumir su cargo como procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez tomó la determinación de formar una comisión integral de investigación e intervención para el caso Odebrecht, con un plazo perentorio de una semana para mostrar resultados frente a las denuncias de corrupción.

“Una comisión que estará integrada por una procuraduría delegada para la Contratación Estatal; un procurador delegado para la Intervención Judicial, el director de la Dirección Nacional de de Investigaciones Especiales y un equipo de procuradores judiciales y asesores especializados” anunció el procurador general de la Nación.

Precisó que “(…) sin perjuicio de los resultados que nos ponga sobre la mesa esa comisión vamos a presentar inmediatamente ante la justicia una acción popular en defensa de la moralidad y el patrimonio público.”

“Yo he dicho desde ayer que la seguridad jurídica no puede ser el blindaje de los corruptos. Por supuesto que estamos dispuestos a brindar la seguridad jurídica y la tenemos que garantizar, pero para quienes no han incurrido en estas conductas tan lesivas para los derechos de los colombianos y para el patrimonio público”, añadió el procurador, quien también anunció que la comisión creada revisará y analizará las actuaciones disciplinarias que se hayan llevado a cabo en el pasado.

Al mismo tiempo indicó que a partir de la confesión y la aceptación de cargos del exviceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García Morales, y de las declaraciones del exsenador, Otto Bula, se adelantarán las actuaciones disciplinarias con todo rigor y eficiencia, y sus resultados serán de conocimiento de la opinión pública la próxima semana.

Puntualizó que “es indignante, de verdad, para los colombianos que proyectos esenciales para el desarrollo del país terminen, como ya se ha dicho, en coimas o en sobornos”.

‘Ser pillo no paga en Colombia’ enfatizó el procurador Carrillo: “Vamos a identificar y es el compromiso de esta institución a partir de la fecha los tentáculos de este monstruo de corrupción, y dejarle claro al país que identificaremos en qué lugares se encuentran todos aquellos que participaron en esta operación”.