Proponen sanción con trabajo comunitario para colados de Transmilenio

Por iniciativa del Concejal Julio Cesar Acosta de Cambio Radical, el Cabildo Distrital debatirá el Proyecto de Acuerdo 066 de 2017, mediante el cual se propone establecer una serie de parámetros; para la sana convivencia y el uso adecuado del Servicio de Transporte Transmilenio.

La propuesta del cabildante busca que con la implementación en Bogotá del nuevo código nacional de policía, se establezcan normas claras para el uso del Sistema Masivo de Transporte y se sancione ejemplarmente a quienes pese a las campañas permanentes, se cuelan sin pagar por el servicio.

La iniciativa parte de modificar el artículo 98 del acuerdo 79 de 2003 que implementó el código de policía para Bogotá, donde se plantea modificar los numerales 7 y 14 de dicho acuerdo y a su vez incluir los numerales 16, 17 y 18 y el parágrafo tercero, que básicamente proponen:

Numeral 7: Respetar la línea de delimitación tanto de las estaciones como de los buses; Se prohíbe permanecer de pie dentro del límite previsto para las puertas de las estaciones de Transmilenio, de tal manera que obstruya la apertura y cierre de las mismas a cualquier hora del día.

Numeral 14: No ingresar con animales al sistema, salvo perros guías si la persona es invidente. Se puede permitir el acceso de animales domésticos siempre que sus tenedores cumplan con las condiciones de seguridad y salubridad señaladas en la ley y en el reglamente de uso del Sistema; en todo caso debe darse prioridad a las personas con condiciones especiales. Se prohíbe el acceso de animales fieros o furiosos o pertenecientes a la fauna silvestre protegida.

Numeral 16: Se prohíbe ingresar o salir de los paraderos o estaciones por encima de las barandas o a través de las puertas dispuestas para el ingreso o salida de los pasajeros de los buses articulados.

Numeral 17: Se prohíbe abordar los buses en los diferentes portales, en aquellos sitios dispuestos únicamente para dejar pasajeros.

Numeral 18: Se prohíbe utilizar las vías destinadas para el tránsito de los buses articulados del sistema TransMilenio, a través de vehículos automotores, bicicletas, patines o, en general, artículos destinados para la práctica del deporte.

PARÁGRAFO TERCERO. De igual forma, las anteriores disposiciones se aplicarán en su totalidad a los usuarios y personas que de una u otra forma hagan uso del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP.

Con las modificaciones y adiciones se busca acabar con los colados en el sistema y con el parágrafo tercero, se pretende que el distrito, decrete sanciones pedagógicas y económicas ejemplares, para quienes no respeten las normas establecidas.

Dichas sanciones pueden ser por ejemplo, el establecimiento de una sanción de 100 horas de trabajo comunitario o social para los colados, que deben ser cumplidas sirviendo como orientadores o en funciones de aseo en las mismas estaciones del sistema, o en labores de limpieza de parques públicos, guías en bibliotecas o gestores de convivencia.

En el tema económico se puede establecer una multa entre los 200 a los 500 mil pesos, so pena de que quien no pague, no podrá contratar con el distrito, realizar diligencias en entidades o recibir atención en las mismas.