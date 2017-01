Se abre paso en el Congreso creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, columna vertebral de acuerdo con las Farc

–Como la columna vertebral del Acuerdo de Paz firmado con las Farc consideró el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el Acto Legislativo que implanta la Jurisdicción Especial para la Paz, el cual fue aprobado la víspera en la comisión primera de Cámara de Representantes tras un debate que se extendió por más de ocho horas.

Mediante esta iniciativa se pretende incluir en la Constitución Política colombiana, de manera transitoria, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

Según el jefe de la cartera política, la iniciativa, que ahora pasa a discusión y aprobación de la plenaria de la misma corporación, “va a garantizar que en menos de 5 meses las Farc hayan desaparecido como grupo armado y se transforme en movimiento político”.

Por medio de este proyecto de acto legislativo “se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones”, entre ellas, la Jurisdicción Especial para la Paz.

Además, permitirá crear el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del cual hacen parte la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial Para la Paz; las medidas de reparación integral para la construcción de paz; y las garantías de no repetición.

El ministro del interior destacó que en el debate en la comisión primera de la Cámara se logró “construir un sistema integral que va permitir que las víctimas cuenten con verdad, justicia, reparación y, lo que es más importante, la no repetición de los hechos que han azotado a Colombia en las últimas cinco décadas”.

Agregó que “aquí se combinaron mecanismos judiciales y extrajudiciales como la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas”.

A su turno, el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, destacó que los principios básicos de esta iniciativa contemplan el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos, la verdad plena sobre lo ocurrido y la responsabilidad de quienes participaron en el conflicto.

“En el centro de este sistema integral que crea el Acto Legislativo están la recuperación de la confianza, la convivencia, la paz y la reconciliación”, afirmó el Ministro Londoño Ulloa.

“En todo este proceso de reconocimiento de las víctimas existen unas garantías de no repetición. Este sistema busca reconocerlas como sujetos que merecen ser reparados por todo lo que han sufrido”, añadió el alto funcionario.

Otros aspectos fundamentales del proyecto son los siguientes:

Adoptar las disposiciones constitucionales necesarias para brindar seguridad jurídica al proceso de desarme, desmovilización y reintegración los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley condenados por delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, que hayan suscrito un acuerdo de paz con el Gobierno o se hayan desmovilizado individualmente.

¿Qué establece este Acto Legislativo sobre el SIVJRNR?

• Composición:

• Principios básicos:

• Carácter integral del SIVJRNR:

› la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición;

› reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos;

› Es integral para que todas las medidas que lo componen logren un máximo de

justicia y rendición de cuentas sobre las violaciones a los DDHH e infracciones al DIH ocurridas a lo largo del conflicto.

› Los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición, en tanto parte de un sistema que busca una respuesta integral a las víctimas, no pueden entenderse de manera aislada.

› Estarán interconectados a través de relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia, siempre fundados en el reconocimiento de verdad y responsabilidades.

› reconocimiento de que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido;

› satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

› reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho

Internacional Humanitario;

› la Jurisdicción Especial para la Paz;

› la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado;

› y las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición.

Qué establece este Acto Legislativo sobre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEVCNR)?

• Objetivo: Busca conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas en el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad; promover el reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado; y promover la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición.

• Objetivo: Dirigirá, coordinará y contribuirá a la implementación de acciones humanitarias encaminadas a la búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida y en los casos de fallecimiento, cuando sea

posible, la identificación y entrega digna de sus restos.

• Naturaleza Jurídica: Ente autónomo del orden nacional con personería jurídica, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, sujeta a un régimen legal propio.

• Naturaleza Jurídica: Ente del orden nacional con personería jurídica y con autonomía administrativa, presupuestal y

técnica. La Ley reglamentará la naturaleza jurídica de la UBPD.

• Características básicas:

a. Temporal

b. Extrajudicial: Las actividades de la Comisión no tendrán carácter judicial, ni podrán implicar la imputación penal de quienes comparezcan ante ella. La información que reciba o produzca la Comisión no podrá ser trasladada por esta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o disciplinarios o para tener valor probatorio; ni las autoridades Judiciales o disciplinarias podrán requerírsela.

• Características básicas:

a. Temporal

c. Sus funcionarios y el personal que les preste servicios estarán exentos del deber de denuncia y no podrán ser obligados a declarar en procesos judiciales, siempre y cuando el conocimiento de tales hechos haya sido en desarrollo de sus respectivas

funciones misionales.

d. La Ley reglamentará el mandato, funciones, composición, y funcionamiento, de la Comisión.

¿Qué establece este Acto Legislativo sobre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD)?

¿Qué establece este Acto Legislativo sobre la JEP?

• Competencia:

• Marco jurídico de referencia:

› Características básicas: Administrará justicia en Colombia de manera transitoria y

autónoma, y conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones;

› Material: Conocerá de forma exclusiva de las conductas cometidas por causa, con

ocasión y en relación directa o indirecta con el conflicto armado, en especial respecto a

conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o

graves violaciones de los Derechos Humanos;

› Personal: Conductas cometidas por quienes participaron en el conflicto armado,

› Conocerá también de conductas estrechamente vinculadas al proceso de dejación de

armas cuando se trate de los integrantes de organizaciones que suscriban acuerdos de

paz con el Gobierno.

.Marco juridico de referencia:

› La JEP al adoptar sus resoluciones o sentencias hará una calificación jurídica propia del Sistema respecto a las conductas objeto del mismo, calificación que se basará en el Código Penal Colombiano y/o en las normas de Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), Derecho Internacional Humanitario (DIH) o Derecho Penal Internacional (DPI), siempre con aplicación obligatoria del principio de favorabilidad.

• Desarrollo legal:

› Una ley regulará los principios, organización, competencia, entre ellas por el factor personal, procedimientos y régimen de sanciones de acuerdo a lo definido en el Acuerdo Jurisdicción Especial para la Paz.

Conformación:

› Tres Salas: (18 magistrados colombianos)

· la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas;

· la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas;

· la Sala de Amnistía o Indulto;

› Los magistrados de la JEP, el director de la Unidad de Investigación y Acusación, los juristas expertos extranjeros que actuarán en calidad de amicus curiae, el Secretario Ejecutivo de la JEP, el Presidente o Presidenta inicial de la JEP, los comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y el director de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas serán seleccionadas por un Comité de Escogencia que gozará de autonomía e

independencia y que será conformado por reglamento expedido por el Gobierno Nacional.

› Los fiscales serán nombrados y posesionados por el Director de la Unidad, quien tendrá plena autonomía para seleccionarlos y nombrarlos así como a los demás profesionales que requiera para hacer parte de la Unidad.

› El Tribunal para la Paz, órgano de cierre y la máxima instancia de la JEP (20 magistrados colombianos):

· Dos secciones de primera instancia

· Una sección de revisión de sentencias

· Una sección de apelación

· Sala de Estabilidad y Eficacia.

› La Unidad de Investigación y Acusación, que realizará las investigaciones correspondientes y adelantará el ejercicio de la acción penal ante el Tribunal para la Paz, para lo cual podrá solicitar la colaboración de la Fiscalía General de la Nación y

establecer acuerdos de cooperación con esta (mínimo 16 fiscales colombianos).

· Director

· Fiscales

› La Secretaría Ejecutiva, se encargará de la administración, gestión y ejecución de los

recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz, y

› El Presidente

› Además se contará con:

· 13 magistrados colombianos adicionales en calidad de magistrados suplentes o sustitutos,

· en el Tribunal para la Paz con 4 juristas expertos extranjeros que

intervendrán excepcionalmente como amicus curiae y

· En las Salas con 6 juristas expertos extranjeros que intervendrán excepcionalmente como amicus curiae.

• Selección y nombramiento de los funcionarios de la JEP:

› Los magistrados de la JEP, el director de la Unidad de Investigación y Acusación, los juristas expertos extranjeros que actuarán en calidad de amicus curiae, el Secretario Ejecutivo de la JEP, el Presidente o Presidenta inicial de la JEP, los comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y el director de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas serán seleccionadas por un Comité de Escogencia que gozará de autonomía e independencia y que será conformado por reglamento expedido por el Gobierno Nacional.

› Los fiscales serán nombrados y posesionados por el Director de la Unidad, quien tendrá plena autonomía para seleccionarlos y nombrarlos así como a los demás profesionales que requiera para hacer parte de la Unidad.

› Los magistrados y fiscales no tendrán que ser funcionarios de carrera y no se les aplicará ninguna limitación de edad como requisito para su designación o permanencia en el cargo. Igualmente no se les aplicarán sistema de carrera ni tendrán que pertenecer a la rama judicial.

› Para ser elegido Magistrado del Tribunal para la Paz deberán reunirse los requisitos señalados en el artículo 232 de la Constitución Política.

› El Secretario Ejecutivo de la JEP será designado por el Responsable del Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la Organización de Naciones Unidas y confirmado por el Comité de Escogencia.

¿Procederá la acción de tutela contra las acciones u omisiones de la JEP?

Sí

• La acción deberá ser presentada ante el Tribunal para la Paz: En primera instancia decidirá la Sección de Revisión y en segunda instancia la Sección de Apelaciones.

• El fallo de tutela podrá ser revisado por la Corte Constitucional:

› Por una sala conformada por 2 magistrados de la Corte Constitucional escogidos por sorteo y dos magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. El fallo será seleccionado si los cuatro magistrados votan a favor de la selección.

› Las sentencias de revisión serán proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional y tendrá que cumplir con unas características específicas señaladas en el acto legislativo.

¿Cómo se resolverán los conflictos de competencia entre cualquier jurisdicción y la JEP?

• Los conflictos entre cualquier jurisdicción y la JEP serán dirimidos por una por una Sala Incidental conformada por 3 magistrados de la Corte Constitucional y 3 magistrados de las salas o secciones de la JEP no afectadas por dicho conflicto

jurisdiccional.

El reglamento de la JEP establecerá los mecanismos de articulación y coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena.

• En caso de no alcanzarse una mayoría en la decisión del conflicto de competencias, resolverá el Presidente de esta Jurisdicción