Donald Trump asume como el presidente número 45 de los Estados Unidos

–La ceremonia de investidura de Donald Trump, tildada por el magnate como “la más grande de la historia”, será este viernes 20 de enero y comenzará a las 9:30 de la mañana, hora local de Washington DC (14:30 GMT), frente al Capitolio. Las dos primeras horas serán musicales y se prevé que alrededor de las 12:00 Donald Trump pronuncie su juramento y su gran discurso.

Donald Trump prestará juramento como el presidente número 45 de los Estados Unidos.

La ceremonia ha sufrido drásticos cambios a través del tiempo en cuanto a forma y proceso desde que comenzó con la presidencia de George Washington, pero sigue siendo uno de los eventos políticos más significativos del país en el que los presidentes electos juran respetar la Constitución con la nación como testigo.

Cuando Washington prestó juramento como primer presidente del país en 1789, la ceremonia se realizó el 30 de abril en Nueva York que en ese entonces era la capital del país. Puesto que se requerían hasta cuatro meses en esa época para contar los votos, la fecha de la toma de posesión fue el 4 de marzo durante la mayor parte de la historia del país. En 1937, la fecha pasó al 20 de enero.

En 1801, la capital federal fue trasladada a Washington, D.C. al igual que la ceremonia de toma de posesión.

Todas las juramentaciones presidenciales se han realizado al aire libre excepto en dos ocasiones con William Howard Taft en 1909 y Reagan en 1985 cuando el clima fue tan frío que la salud pública y la seguridad corrían riesgos.

De acuerdo con un proceso ya definido, el vicepresidente electo presta juramento primero en el lado oeste del Capitolio después de lo cual una banda militar toca “Hail, Columbia”.

El lema del mensaje de investidura es el mismo que el eslogan preelectoral: ‘Hacer a Estados Unidos grande otra vez’. Tras ello, Trump se convertirá oficialmente en el presidente de EE.UU.



Investidura con algunos cambios

Contra todo pronóstico, el comentarista del evento, por decisión de Trump, será Stevie Ray, de 58 años, y no Charlie Brotman, quien desde que Dwigth Eisenhower asumió su segundo mandato en 1957 había narrado todas y cada una de las tomas de posesión. “Fue el golpe de mi vida. Me sentí realmente mal, como si Muhammad Ali me hubiera golpeado en el estómago”, dijo Brotman, de 89 años.

A la ceremonia asistirán cuatro de los cinco expresidentes de EE.UU. que quedan vivos: Jimmy Carter (1977-1981), Bill Clinton (1993-2001), George W. Bush (2001-2009) y Barack Obama (2009-2017). George H. W. Bush (1989-1993), de 92 años, se perderá la ceremonia por motivos de salud. También la rival demócrata de Trump, Hillary Clinton, estará presente en la toma de posesión.

¿Boicot a la investidura?

Más de una veintena de senadores han decidido boicotear la ceremonia después de que Trump entrara en polémica con el congresista John Lewis, uno de los íconos de la lucha por los derechos civiles de la comunidad negra en EE.UU.

En una entrevista, Lewis afirmó que el republicano era un “presidente ilegítimo”, a lo que el magnate respondió que el congresista era “solo charla, charla y charla, sin acciones ni resultados”. Esta declaración hizo que a Trump le llovieran las críticas hasta de su propio partido y que Lewis anunciara que no asistiría a la toma de posesión, acto que fue secundado por numerosos congresistas.

Después de la ceremonia, los partidarios de Trump marcharán hasta la Casa Blanca y en la capital de EE.UU. se celebrarán bailes de gala. Dos de ellos contarán con la presencia del propio Trump y del vicepresidente Mike Pence.

La música pone en apuros a Trump

Una de las partes más importantes de la investidura presidencial es el acto musical. En la de Barack Obama cantó Aretha Franklin, para George W. Bush lo hicieron Ricky Martin y Jessica Simpson y para Bill Clinton, Fleetwood Mac y Bob Dylan. Sin embargo, a Trump se le está haciendo algo cuesta arriba ponerse de acuerdo con los artistas. Hay rumores que apuntan que se puso en contacto con Elton John, Céline Dion y Andrea Bocelli, pero todos rechazaron participar en el acto.

Por el momento, se sabe que en la ceremonia participarán el coro The Mormon Tabernacle (uno de los miembros decidió renunciar antes que participar en ella), el grupo de baile The Rockettes y Jackie Evancho, una soprano de 16 años finalista del programa ‘America’s Got Talent’ y que será la encargada de interpretar el himno nacional.

Asimismo, en el último momento se negó a participar la popular cantante Jennifer Holliday (a pesar de que inicialmente confirmó su presencia para “ayudar a la unión de EE.UU.”) expresando su apoyo a la comunidad LGBT, aunque hay rumores que apuntan que su familia recibió amenazas.

Los representantes de Trump han explicado la ausencia de grandes estrellas musicales alegando que el magnate ya es de por sí la celebridad más importante y que no quiere convertir el evento en “una celebración de circo”.

Fuente de protestas

Para este gran día se han convocado simultáneamente varios actos de protesta: una manifestación contra la guerra, una concentración de apoyo a la legalización a la marihuana (en la que se repartirán 4.200 porros para que sean encendidos en el minuto 4:20 del discurso de Trump), protestas durante el desfile de los partidarios de Trump y otros eventos.

La banda Moteros por Trump, que estará formada por unos 5.000 motociclistas, organizará un “muro de carne” entre los partidarios y los detractores del republicano en su desfile.

Sin embargo, la acción de protesta más grande y significativa será otro día: el 21 de enero se ha convocado la ‘Marcha del Millón de Mujeres’ en Washington, en la que participarán conocidas personalidades como Amy Schumer, Katy Perry o Julianne Moore. Los organizadores no la tildan de acto de protesta sino de evento que “enviará a nuestro nuevo Gobierno una señal fuerte desde el primer día”.

Al mediodía, el presidente del tribunal supremo tomará juramento al presidente electo usando la forma establecida en la Constitución que dice: “Juro (o afirmo) solemnemente que desempeñaré con fidelidad el cargo de presidente de Estados Unidos y haré lo mejor posible por preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos”.

Inmediatamente después de la juramentación, la banda militar tocará “Hail to the Chief” a lo que seguirán 21 cañonazos. El presidente pronunciará enseguida su discurso inaugural y presentará sus ideas sobre a nueva administración.

En tanto, el presidente saliente y la primera dama saldrán del Capitolio para iniciar una vida ajena a la presidencia.

Después de la toma de posesión habrá un desfile presidencial que da a más gente la oportunidad de ver al presidente, al vicepresidente y a sus familiares caminando hacia la Casa Blanca por la histórica Avenida Pensilvania para iniciar su mandato.

El desfile comenzó en 1805 cuando Thomas Jefferson inició su segundo mandato. En la historia de Estados Unidos, sólo hubo una ocasión, cuando Ronald Reagan asumió su cargo en la Casa Blanca en 1985, en que la juramentación no fue seguida de un desfile por causa de severo clima.

Otros eventos relacionados con la toma de posesión normalmente duran varios días antes y después de la toma de posesión, incluyendo bailes oficiales, fiestas, conciertos y servicios religiosos en los que participan millones de personas.

Pero las actividades de la toma de posesión también constituyen un enorme desafío para el transporte y la seguridad en Washington D.C y las áreas suburbanas.

Las fuerzas armadas, el Servicio Secreto, la policía de la capital, la policía del Distrito de Columbia y otras agencias federales del orden cooperarán para mantener la seguridad y cerrar calles, entre otras cosas. (Con información de RT y Xinhua)