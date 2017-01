DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (119)

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DE NUEVO EN EL COLEGIO (II)

En nuestro diplomado en educación para la vida en familia, es oportuno recordar que la educación es la llave para el éxito y en gran parte la puerta para salir de la pobreza y lograr una sana convivencia en una sociedad formada para lograr un progreso permanente y poder competir lealmente con las demás de nuestro país.



En esta lección me refiero a las normas internacionales y nacionales que regulan la educación, normas que en su mayoría son letra muerta porque en Colombia, el tema más importante de la educación no son los estudiantes, la familia y los maestros sino los contratos para repartir porciones de alimentos y porciones de corrupción.

Los maestros debemos enseñar a aprender para que las personas seamos estudiantes permanentes, hasta el último día de nuestra existencia. Quien no tenga conciencia de autodidacta, quien no practique el auto aprendizaje está condenado a subsistir en permanente retroceso. Recordemos que cuando no avanzamos estamos retrocediendo.

NORMAS INTERNACIONALES.

En la declaración Universal de los derechos humanos, de 10 de diciembre de 1948 se proclama: “Artículo 26.- 1. Toda persona tiene derecho a la educación. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.”

Comentario: Parece ironía que todos los días germinen semillas de nuevas guerras.

Y como obligación recíproca, como deber humano, podemos aceptar la siguiente: ARTÍCULO 26. 1. Nuestra primera obligación para con nuestros hijos es la de educarlos para que sean madres, padres, espo-sas, esposos y ciuda¬danos responsables y honrados, sin que esto implique exonerar al Estado de su obligación educativa y de dar información útil para la sana convivencia y el progreso de la Nación.

En la declaración de los derechos del niño de 1959, las Naciones Unidas disponen: “Principio VII: El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.”

Es repetición de la declaración de los derechos humanos.

NORMAS NACIONALES.

En la Constitución de Colombia de 1991 encontramos los siguientes mandatos: “ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños:… el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión”.

“ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.”

Comentario: Es repetición de la declaración universal de derechos humanos y las políticas de Gobierno, que son casi nulas y teóricas, poco han ayudado al respeto a la paz, a la democracia, al trabajo.

Y no me remito a leyes, resoluciones, declaraciones, propósitos, que se encuentran por miles y que mil y más veces se ignoran o se violan o se malinterpretan para evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes como se dice ahora, logren apoderarse del conocimiento y comportarse orientados por valores humanos que permitan la vida integral digna.

SUGERENCIA DE LECTURA ADICIONAL

Sugiero leer el siguiente artículo publicado en El Espectador: http://www.elespectador.com/noticias/educacion/bachilleres-flojos-el-manejo-de-emociones-articulo-675227

Hace referencia a la calidad de los bachilleres que se gradúan en los colegios sin mayor compromiso con la obligación de formar personas integrales y competentes para crecer profesionalmente.

La semana entrante haré comentarios sobre el nuevo Código de Policía y su incidencia en la familia y la educación.

Invito a que sigamos sembrando la paz, el amor y la concordia en nuestra familia y hogar para que tengamos paz, amor y concordia en la sociedad y en Colombia.

Bogotá, 23 al 29 de enero de 2017.

Envíe sus comentarios a carlosfradiquem@outlook.com

Twitter @fradiquecarlos Blog: www.ElComPAZ.com

Telf: 3153374680