La multa para los los colados de Transmilenio será de 196.000 pesos

Con la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía a partir del 30 de enero, los ciudadanos que sean sorprendidos colándose en TransMilenio recibirán una charla pedagógica sobre el respeto a las normas en el sistema y la convivencia ciudadana. Si reinciden tendrán que pagar una multa de 196.000 pesos.

La gerente de TransMilenio, Alexandra Rojas, indicó que el nuevo Código de Policía ayudará a mejorar la convivencia en el sistema: “El monto de las multas del nuevo Código de Policía y las sanciones allí estipuladas van desde 4 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes hasta 32 SMDLV, sanciones que sin lugar a dudas nos ayudarán a desestimular esta nefasta práctica en donde se le roba a los bogotanos y se genera criminalidad”.

La gerente destacó que las mejoras en la infraestructura para combatir a los colados, como los cerramientos tubulares, han demostrado una reducción en promedio de colados de hasta el 60 % en donde se han implementado, además del realce en vidrios y barreras en portales y estaciones. Es por eso que estas implementaciones en infraestructura se continuarán en más estaciones durante 2017.

La gerente afirmó que ingresar de manera irregular es igual a cometer un acto de corrupción, porque la persona que se cuela en el sistema se está apropiando indebidamente de un recurso público.

Sobre el tema de las agresiones la gerente reiteró: “Nosotros rechazamos las 1092 agresiones que hubo para personas que trabajan para el sistema TransMilenio. Fueron 1092 agresiones durante 2016 que es una cifra excesiva. Cómo es posible que la gente le haga daño a una serie de personas que lo que está haciendo es proteger a los demás y lograr que el sistema funcione bien. No podemos tener un policía para cada funcionario, lo que necesitamos es que los bogotanos rechacen las agresiones, rechacen los comportamientos de desorden, rechacen el robo al sistema que nos hacen los colados, porque si permitimos el desorden, este termina en criminalidad como ocurrió infortunadamente”.

Por su parte el comandante (e) de Policía de TransMilenio, mayor John Fredy Gómez, anunció mayores controles para evitar colados, al tiempo que pidió colaboración de todos: “hacemos un llamado a la ciudadanía para que se comprometa a mantener su buen comportamiento y hacer un uso adecuado de los recursos de la ciudad, como es el caso de TransMilenio”.

En 2016 la Policía de TransMilenio impuso más de 6100 comparendos a ciudadanos que ingresaron a TM de manera indebida. Así mismo, 4555 personas fueron llevadas a centros de traslado de protección, por cometer infracciones de todo tipo en TransMilenio, informó la Policía.

Otras multas por comportamientos contrarios a la convivencia en el sistema:

• Impedir el ingreso o salida prioritaria a mujer embarazada, adulto mayor, persona con niños o niñas, o personas en condición de discapacidad, tendrá una multa de $98.360.

• Transportar mascotas incumpliendo la reglamentación establecida para tal efecto, tendrá una multa de $196.725.

• Agredir, empujar o irrespetar a las demás personas durante el acceso, permanencia o salida de estos, tendrá una multa de $98.360.

• Consumir alimentos, bebidas o derivados del tabaco o sustancias cuando estén prohibidas, tendrá una multa de $98.360.

• Destruir, obstruir, alterar o dañar los sistemas de alarma o emergencia de los vehículos de transporte público, tendrá una multa de $786.898.

• Irrespetar a las autoridades del sistema tendrá una multa de $393.449.

• Quienes ingresen y salgan de manera indebida al sistema, tendrán multa de $98.725.

• Poner en peligro la seguridad operacional de los sistemas de Transporte Masivo, tendrá una sanción de $786.898.

• Alterar, manipular, deteriorar, destruir o forzar las puertas de las estaciones o buses articulados, tendrá una sanción de $786.898.

• Perturbar la tranquilidad por acto molesto u obsceno en buses y estaciones tendrá una sanción de $786.898.

• Irrespetar el turno establecido en estos medios, así como el sistema de sillas preferenciales, y no ceder la silla a otra persona por su condición vulnerable, tendrá una amonestación.

Sanciones por comportamientos contrarios a la convivencia en el sistema:

Las personas que sean sancionadas, deberán pagar las multas correspondientes o de lo contrario se expondrán a las siguientes sanciones:

• Bloqueo en trámites administrativos, como renovación de la Matrícula Mercantil.

• No se validará el salvoconducto para porte de armas o tenencia.

• No podrán acceder a los cursos de formación de la fuerza pública.

• No podrán contratar con el Estado.

• Bloqueo de ascensos para funcionarios públicos.

Quienes no paguen las multas y sean objeto de otras, acumularán las mismas y sus respectivos intereses por mora.