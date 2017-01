Nuevo secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson anuncia revisión de acuerdo de paz de Colombia

–Rex Tillerson, nominado por el presidente Donald Trump como nuevo secretario de Estado — cuya designación depende de la aprobación o confirmación del Congreso –, anunció que pretende revisar los detalles del reciente acuerdo de paz de Colombia y determinar el grado en que los Estados Unidos debe continuar para apoyarlo.

Las precisiones las hizo Tillerson en declaraciones a la web Latin America Goes Global, especializada en la política estadounidense hacia Latinoamérica, publicación que en el mismo reporte califica de “ambíguas” sus declaraciones, como las expresas también frente a Cuba, al señalar que va a “presionar” al régimen castrista a cumplir su promesa de ser más democrática y a respetar los derechos humanos”.



En lo que respecta a Colombia, la pregunta fue más extensa que la respuesta del nominado secretario de Estado.

Así fue el interrogante:

-Colombia apoyo de EEUU a Colombia a través de tres de Estados Unidos y tres Administraciones de Colombia, a través del Plan Colombia y ahora Paz Colombia, se considera con razón como tal vez el éxito de la política exterior bipartidista de más éxito en el siglo 21. Los Estados Unidos ha invertido miles de millones, mientras que nuestros socios colombianos han sobrepasado que la inversión en términos de sangre y dinero. Hace quince años, Colombia estuvo al borde de ser un estado fallido. Hoy en día, tiene un acuerdo de paz histórico y se encuentra a punto de incorporarse a la OCDE. Si se confirma, hacer que prometen continuar con apoyo de Estados Unidos para Colombia a través Paz Colombia para ayudar a Colombia a consolidar su histórico acuerdo de paz?

Y la respuesta de Tillerson fue la siguiente:

-“Estoy de acuerdo en que el Plan Colombia ha hecho una diferencia dramática y se puede considerar un éxito la política exterior, tanto para Estados Unidos y para Colombia.

Colombia es, en mi opinión, uno de nuestros aliados más cercanos en el hemisferio, y un importante socio comercial.

Si se me confirma, me gustaría hacer todo lo posible para continuar nuestra estrecha colaboración con el gobierno de Colombia, que mantienen a sus compromisos para frenar la producción y tráfico de drogas.

También me gustaría tratar de examinar los detalles del reciente acuerdo de paz de Colombia, y determinar el grado en que los Estados Unidos debe continuar para apoyarlo”.

En el reportaje que concedió al portal de Latin América Goes Global, Tillerson respondió a interrogantes sobre Venezuela:

-“Los EE.UU. deben seguir apoyando el diálogo legítimo para resolver la crisis política entre el gobierno de Maduro y la oposición que ahora controla la Asamblea Nacional. Hay que seguir denunciando las prácticas antidemocráticas del gobierno de Maduro, pedir la liberación de los presos políticos, y hacer cumplir las sanciones contra los violadores de derechos humanos venezolanos y narcotraficantes. Debemos entregar ayuda humanitaria para mitigar la inseguridad alimentaria y la escasez de suministros médicos, según el caso”.

Igualmente señaló:

“La creciente crisis política, económica y humanitaria en Venezuela es de gran preocupación para los Estados Unidos y nuestros aliados latinoamericanos. Nos comprometeremos naciones asociadas en la región, como Colombia, que se ve directamente afectada por una crisis migratoria de Venezuela, para mejorar los derechos humanos y las condiciones económicas en Venezuela. Vamos a seguir apoyando firmemente los esfuerzos del Secretario General de la OEA Luis Almagro al invocar la Carta Democrática Interamericana para promover la normalización de la situación en Venezuela y restaurar las instituciones democráticas”.

El periodista también le inquirió:

¿Se compromete a presionar al gobierno de Venezuela a liberar a todos los presos políticos, entre ellos Leopoldo López y para mantener el régimen Maduro cuentas por sus crímenes?

-Sí, si soy confirmado.

De otro lado Tillerson se le preguntó sobre la posición frente a México y respondió:

“México es un país de gran importancia para los Estados Unidos, como un socio vecino y el comercio. Aunque probablemente tendremos diferencias con el gobierno de México en relación con el cumplimiento de nuestras leyes de inmigración, que todavía tendrá que seguir cooperando con México en temas importantes de interés común, como el tráfico de narcóticos. Si se confirma, me gustaría revisar el historial de la Iniciativa Mérida, y sin duda tratarán de continuar los proyectos que mejoren el desempeño de México en las áreas que usted ha señalado”.

Sobre Cuna se le interrogó sobre las medidas que tomará para alentar al gobierno de Cuba la liberación de los presos políticos, artistas, periodistas, y otros cubanos detenidos por razones de motivación política.

-Si se me confirma, voy a presionar Cuba para cumplir su promesa de ser más democrática y considerar la colocación de las condiciones sobre las políticas comerciales o de viaje para motivar a la liberación de los presos políticos.

¿Qué medidas va a adoptar para promover la reforma judicial en Cuba?

-Voy a trabajar bilateral y multilateral para identificar oportunidades de formación y técnicas de asistencia para ayudar con la reforma judicial, si soy confirmado.

Fue interrogado sobre Brasil y los escándalos de corrupción–casos Odebrecht, SA y la filial Braskem, lo mismo que el relacionado con el otrora “Trump hotel Río de Janeiro”–.

Sobre este último hecho la pregunta fue la siguiente:

“Si se confirma la secretaria de Estado va a tratar de garantizar la independencia de la investigación penal abierta por un fiscal federal de Brasil para examinar las inversiones potencialmente corruptos en el hotel ubicada en la calle Profesor Coutinho Frois 10, Barra da Tijuca, Río de Janeiro, Estado de Río de Janeiro 22620-360, Brasil (anteriormente conocido como Trump hotel Río de Janeiro), así como cualquier posible vínculo entre las inversiones corruptas y las empresas propietarias, desarrolladas o gestionan el hotel?

Al efecto, Tillerson indicó:

“Si se confirma, me gustaría ver como mi deber de solicitar la ejecución de las leyes estadounidenses, incluyendo como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. No creo que sería en el ámbito de la Secretaría de Estado para intervenir en las deliberaciones-otras jurídicos internos de otro país soberano que asegurar que si los estadounidenses son partes en una controversia que sean tratados de manera justa, acceso concedido a bona fide legal consejo, y no discriminado debido a su nacionalidad estadounidense.