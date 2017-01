Biodiversidad colombiana desaparecerá si no se detiene el calentamiento global: Santos

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, advirtió este martes que si no se detienen los efectos del calentamiento global la biodiversidad de Colombia está en riesgo de desaparecer.

Durante la visita del Presidente de Francia, François Hollande, a la Zona Veredal de Transición y Normalización en la vereda La Venta de Caldono, el Mandatario colombiano puso de presente la sensibilidad del país a los rigores del cambio climático.

“Si nosotros no detenemos el cambio climático, si nosotros no detenemos el calentamiento de la tierra, toda esta biodiversidad que tiene Colombia (…), todo esto desaparece si no somos exitosos en esa gran cruzada que tenemos que realizar para detener el cambio climático”, subrayó el Jefe del Estado.

Precisamente, el Mandatario resaltó que el Cauca es una región “muy rica en biodiversidad, muy rica en agua, pero muy susceptible y sensible al cambio climático”.

Y aseveró que “las sequías aquí, en los últimos años, han sido las peores en la historia, pero también las inundaciones, producto del cambio climático”.

En esa medida, el Premio Nobel de Paz 2016 hizo un llamado a los países del mundo para que cumplan los compromisos adquiridos en la Cumbre COP21, llevada a cabo en París a finales del año 2015.

“Quiero, en presencia del Presidente Hollande, hacer nuevamente un llamado a nombre de todos los países que estamos preocupados por este fenómeno y que somos tan sensibles, tan susceptibles de ser afectados, a todos los países que tienen responsabilidad de detener este cambio climático, que cumplan con los compromisos que adquirimos en París”, expresó.

Así mismo, calificó a su homólogo francés como un aliado de Colombia en la discusión para definir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas.

“Hemos trabajado juntos en muchas cruzadas para bien de la humanidad, para bien de su país y del mío. Usted fue un gran aliado, por ejemplo, en la discusión y aprobación en Naciones Unidas en el año 2015, al final, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, dijo.

“Ahí hemos venido trabajando juntos y seguiremos trabajando juntos. Colombia ha venido ya cumpliendo buena parte de las metas que ahí establecimos”, enfatizó.

De igual modo, el Presidente Santos elogió al Presidente francés por haber albergado la Cumbre COP 21, en la que se alcanzaron acuerdos que catalogó como históricos.

“Fue el anfitrión de la Cumbre de Cambio Climático, donde se hicieron unos acuerdos históricos, trascendentales para la supervivencia de la humanidad”, recordó.

Para concluir, el Mandatario colombiano agradeció a su homólogo francés por la tarea realizada para mitigar los efectos del cambio climático.

“Gracias Presidente Hollande porque eso que usted hizo por el mundo es algo que todos los colombianos y todos los habitantes del planeta le agradecen”, puntualizó.