Denuncian que bandas estarían aliadas para ‘tumbar’ al alcalde Federico Gutiérrez en Medellín

Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín, confirmó este martes que la Fiscalía General le notificó que hay una alianza de bandas criminales que operan en la ciudad con la intención de “tumbarlo”, presuntamente por las recientes acciones exigidas y encabezadas para combatir la delincuencia.

El alcalde Gutiérrez señaló que: “Generan esas alianzas, como ellos dicen, para desestabilizar y tumbar al alcalde, pero la cosa es muy sencilla, a mí no me eligieron ellos, a mí me eligió la ciudadanía y yo trabajo es para esa ciudadanía, para la gente de bien que quiere vivir en paz en Medellín”.

Y agregó que: “Vamos a seguir trabajando y yo lo he dicho se acabó la zona de confort (…) Nosotros recibimos una ciudad tomada por la criminalidad y yo he dicho no hago pactos y aquí vamos a seguir trabajando”.

Informó que por las denuncias se inició una investigación, pero el gobernante local convocó a los ciudadanos a movilizarse contra la “cultura de la ilegalidad”.

Al respecto el alcalde dijo: “Yo quiero convocar a esta ciudad entera, a todas las fuerzas de esta ciudad, a los que practicamos la cultura de la legalidad y que combatimos la ilegalidad, a que nos juntemos y derrotemos de una vez por todas a estas bandas criminales, yo no voy a ceder”

Y concluyó que las estrategias de seguridad no cesarán pese a las amenazas de las bandas que sienten desequilibrio por los ataques contra el negocio de rentas ilícitas en la ciudad.