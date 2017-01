‘La La Land’ obtiene 14 nominaciones de los premios Óscar 2017

El musical “La La Land”, una carta de amor a la ciudad de Los Ángeles (California), arrancó la carrera hacia los Óscar con la misma fuerza que “Titanic” (1997) y que “All About Eve” (1950), ambas con 14 nominaciones.

La última terminó con seis estatuillas y la primera con 11, un récord que comparte con “Ben Hur” y “El señor de los anillos”.

El filme aspira a llevarse la estatuilla en los campos de mejor película, mejor director (Damien Chazelle), mejor actor (Ryan Gosling), mejor actriz (Emma Stone), mejor fotografía (Linus Sandgren), mejor vestuario (Mary Zophres), mejor montaje (Tom Cross) y mejor canción original (por “Audition, The Fools Who Dream” y “City Of Stars”).

También compite en las categorías de mejor diseño de producción (David Wasco y Sandy Reynolds-Wasco), mejor edición de sonido (Ai-Ling Lee y Mildred Iatrou Morgan), mejor mezcla de sonido (Andy Nelson, Ai-Ling Lee y Steve A. Morrow), mejor banda sonora original (Justin Hurwitz) y mejor guion original (Damien Chazelle).

“La La Land”, “Moonlight”, “Manchester by the Sea”, “Arrival”, “Fences”, “Hidden Figures”, “Lion”, “Fences”, “Hell or High Water” y “Hacksaw Ridge” son las aspirantes al premio de mejor película en la 89 edición de los Óscar, que se celebrará el próximo 26 de febrero en el Teatro Dolby, de Los Ángeles. (Leer Lista de nominaciones a los Óscar 2017).

“La La Land” cuenta la historia de Mia (Emma Stone), una joven aspirante a actriz, y Sebastian (Ryan Gosling), un entregado músico de jazz, quienes se conocen en Los Ángeles mientras tratan de hacer realidad sus sueños. (Galería Diez datos sobre la película “La La Land: Ciudad de sueño”).

Otras cintas con grandes opciones son la historia de ciencia ficción “Arrival” y el drama independiente “Moonlight”, con ocho candidaturas cada una. (Leer “Zoolander 2” y “Batman vs. Superman” se disputan los premios a lo peor del año).

Un escalón por debajo se quedaron la bélica “Hacksaw Ridge”, el regreso por todo lo alto tras las cámaras de Mel Gibson, y la intimista “Manchester by the Sea”, con seis nominaciones cada una.

Gibson, que de esta manera ve absueltos sus pecados por la industria, luchará por el Óscar al mejor director junto a Denis Villeneuve (“Arrival”), Kenneth Lonergan (“Manchester by the Sea”), Barry Jenkins (“Moonlight”) y Chazelle.

La estatuilla al mejor actor se la disputarán Casey Affleck (“Manchester by the Sea”), Andrew Garfield (“Hacksaw Ridge”), Viggo Mortensen (“Captain Fantastic”), Denzel Washington (“Fences”) y Gosling.

El título de mejor actriz pondrá en liza a la francesa Isabelle Huppert (“Elle”), Ruth Negga (“Loving”), Natalie Portman (“Jackie”), (Fox Searchlight), Meryl Streep (“Florence Foster Jenkins”, su nominación número 20, con la que aumenta su récord histórico) y Stone.

Asimismo, Mahershala Ali (“Moonlight”) parte como favorito en el campo de mejor actor de reparto frente a Jeff Bridges (“Hell or High Water”), Lucas Hedges (“Manchester by the Sea”), Dev Patel (“Lion”) y Michael Shannon (“Nocturnal Animals”).

En el campo femenino, Viola Davis (“Fences”) tiene todas las papeletas para alzarse con la victoria ante Naomie Harris (“Moonlight”), Nicole Kidman (“Lion”), Octavia Spencer (“Hidden Figures”) y Michelle Williams (“Manchester by the Sea”).

Además, “Kubo and the Two Strings”, “Moana”, “My Life as a Zucchini”, “The Red Turtle” y “Zootopia” competirán por el galardón al mejor filme de animación.

La presencia latina llega de la mano del mexicano Rodrigo Prieto (“Silence”) entre los aspirantes al premio de mejor fotografía, una categoría donde está acompañado por Bradford Young (“Arrival”), Greig Fraser (“Lion”), James Laxton (“Moonlight”) y Sandgren.

Y el artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda aspira a hacerse con el Óscar a la mejor canción por el tema “How Far I’ll Go”, de la cinta de Disney “Moana”.

Sus contrincantes son los dos temas de “La La Land”, así como “Can’t Stop The Feeling”, de la cinta “Trolls”, y “The Empty Chair”, del documental “Jim: The James Foley Story”.

La cita tendrá un ligero sabor español con la presencia de “Timecode”, de Juanjo Giménez, nominado en la categoría de mejor cortometraje. Sus rivales serán “Ennemis Intérieurs”, de Sélim Azzazi; “La Femme et le TGV”, de Timo von Gunten; “Silent Nights”, de Aske Bang, y “Sing (Mindenki)”, de Kristof Deák.

Las nominaciones de Mahershala Ali, Naomie Harris y Jenkins por “Moonlight”, así como las de Denzel Washington y Viola Davis por “Fences”; Dev Patel (“Lion”), Octavia Spencer (“Hidden Figures”) y Ruth Negga (“Loving”) le ponen ‘color’ a los Óscar después de dos años con únicamente actores y directores blancos nominados.

La falta de diversidad desató en ambas oportunidades la furia de las redes sociales con la etiqueta #OscarsSoWhite (Óscars muy blancos).

No resultó sin embargo, en esta edición, ningún hispano nominado en las principales categorías.

El año pasado, el mexicano Alejandro González Iñárritu ganó su segundo Óscar consecutivo por “El renacido”, y su compatriota Emmanuel Lubezki se convirtió en el primer director de fotografía en ganar tres estatuillas al hilo.