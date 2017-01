Si hubo disparos en la zona donde estaba doña Lina Moreno de Uribe: Mindefensa

El ministro de Defensa Nacional Luís Carlos Villegas se mostró inconforme con las versiones que le han entregado los organismos de seguridad frente al caso de los disparos que se registraron en zona rural de Inza en el departamento del Cauca, muy cerca donde se encontraba de visita la esposa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, doña Lina Moreno.

En declaraciones que entregó a la Radio Nacional de Colombia, el jefe de la Cartera confirmó enfáticamente que si se presentaron disparos en esta zona del Cauca, pero aclaró que estos no iban en dirección al lugar donde se encontraba la esposa del ex presidente Uribe.

Villegas advirtió que no quedará satisfecho hasta tanto no se encuentren a los responsables de haber realizado los disparos, por lo que señaló que no se encontraba augusto con lo que le hareportado tanto el Ejército y la Policía en esta región del sur occidente del país.

“Si hubo disparos y hay que encontrar a esos responsables de haberlos ocasionado, no estoy augusto con lo que me han informado”, precisó Villegas.

El Ministro de Defensa reiteró que para el Gobierno y su despacho es importante la seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero especialmente con la señora Lina Moreno y aplaudió de paso el trabajo que ella viene realizando de visitar este sitio de Tierraalta como una de las zonas de interés cultural y lo esté mostrando como antes no se podía hacer.

Finalmente, expresó que una vez que se presentó este hecho, el esquema de seguridad actuó de manera acertada, por lo que se tomó la decisión de trasladarla desde el norte del Cauca hasta el departamento del Huila, dejando en claro que la ráfaga de disparos fueron en otro lugar y en ningún momento se expuso la integridad de la señora Lina Moreno y sus acompañantes.