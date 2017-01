Conozca el tipo de conductas que serán multadas en Transmilenio por el Nuevo Código de la Policía

Transmilenio publicó el tipo de conductas dentro del sistema de transporte que serán castigadas con multas tras la aplicación del Nuevo Código de la Policía, que entrará en vigencia el 30 de enero.

Por ejemplo, quienes entren al sistema sin pagar, recibirán una charla pedagógica sobre el respeto a las normas, pero si reinciden tendrán que pagar una multa de 196.000 pesos.

De acuerdo con la gerente de TransMilenio, Alexandra Rojas,el Nuevo Código servirá para reducir la cifra de “colados” que evaden el pago de la tarifa en el sistema.

“Estas sanciones, sin lugar a dudas, nos ayudarán a desestimular esa nefasta práctica en donde se le roba a los bogotanos y se genera criminalidad”, afirmó Rojas.

Cabe mencionar que el año pasado, Transmilenio impuso más de 6.100 comparendos a ciudadanos que ingresaron al sistema de manera indebida, mientras que 4.555 personas fueron llevadas a centros de traslado de protección por cometer infracciones.

Conozca las infracciones que serán castigadas en TransMilenio:

-Impedir el ingreso o salida prioritaria a mujer embarazada, adulto mayor, persona con niños o niñas, o personas en condición de discapacidad, tendrá una multa de $98.360.

-Transportar mascotas incumpliendo la reglamentación establecida para tal efecto, tendrá una multa de $196.725.

-Agredir, empujar o irrespetar a las demás personas durante el acceso, permanencia o salida de estos, tendrá una multa de $98.360.

-Consumir alimentos, bebidas o derivados del tabaco o sustancias cuando estén prohibidas, tendrá una multa de $98.360.

-Destruir, obstruir, alterar o dañar los sistemas de alarma o emergencia de los vehículos de transporte público, tendrá una multa de $786.898.

-Irrespetar a las autoridades del sistema tendrá una multa de $393.449.

-Quienes ingresen y salgan de manera indebida al sistema, tendrán multa de $98.725.

-Poner en peligro la seguridad operacional de los sistemas de Transporte Masivo, tendrá una sanción de $786.898.

-Alterar, manipular, deteriorar, destruir o forzar las puertas de las estaciones o buses articulados, tendrá una sanción de $394.000

-Perturbar la tranquilidad por acto molesto u obsceno en buses y estaciones tendrá una sanción de $786.898.

-Irrespetar el turno establecido en estos medios, así como el sistema de sillas preferenciales, y no ceder la silla a otra persona por su condición vulnerable, tendrá una amonestación.

Si el ciudadano no paga su multa:

-Bloqueo en trámites administrativos, como renovación de la Matrícula Mercantil.

-No se validará el salvoconducto para porte de armas o tenencia.

-No podrá acceder a los cursos de formación de la fuerza pública.

-No podrá contratar con el Estado.

-Bloqueo de ascensos para funcionarios públicos.

-Quien no pague las multas y sea objeto de otras, acumulará las mismas y sus respectivos intereses por mora.