Ed Sheeran se presentará en Bogotá el próximo 2 de julio

El artista británico Ed Sheeran regresará a Colombia el próximo 2 de junio para promocionar su nuevo trabajo discográfico,”÷”, el cual lanza al mercado el próximo 3 de marzo pero ya triunfa en la lista de éxitos gracias a los sencillos “Shape of You” y “Castle on the Hill”.

Cabe redordar que Ed Sheeran se presentó en Colombia por primera vez y ahora regresa al Parque Simón Bolívar de Bogotá en el marco de una gira latinoamericana que incluye países como Puerto Rico, Costa Rica, Perú, Brasil, Argentina y Chile.

Los precios de las boletas van de $250.000 (3.000 entradas) en la localidad Shape y $120.000 (3.000 entradas) en la localidad Castle.

En la segunda etapa el precio sube a $300.000 la Shape (4.500 entradas) y a $150.000 la Castle (4.500 entradas). La venta comienza el 10 de febrero a las 9 de la mañana en Primera Fila y todas las taquillas de Cine Colombia a nivel nacional.

La edad mínima para asistir al concierto es de 6 años pero los menores de 12 años deben estar acompañados por un adulto.

Las puertas del escenario se abren a las 5 p.m, dos horas más tarde abre el show el artista invitado y se espera que Ed Sheeran comience su presentación a las 8 de la noche.