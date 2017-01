En dos semanas funcionará la Terminal del Norte: Secretario de Movilidad

Este jueves en Comisión de Hacienda continuó el debate de control político sobre inversión de recursos públicos y ejecución presupuestal en la construcción de la terminal de transporte del norte fase 1, citado por Pedro Julián López, concejal de Cambio Radical y María Victoria Vargas, del Partido Liberal.

El turno le correspondió a la Administración que respondió las inquietudes de los cabildantes realizadas en la anterior sesión. El Secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, anunció que la terminal del Norte entrará a funcionar en una o dos semanas.

En su intervención, Bocarejo indicó que “el proyecto que recibimos el año pasado, desafortunadamente no es el mejor, su localización es muy crítica, queda en un embudo que tiene Bogotá en términos de tráfico, en un lugar que pasa de 5 a 3 carriles y el diseño que se realizó no corresponde a las necesidades que se debían tener en cuenta para disminuir el tráfico en la zona norte de la capital”.

Además señaló que “el terminal del norte no logra captar los viajes a los municipios de la sabana, ha sido muy mal ejecutado y gestionado, el proyecto estaba prácticamente abandonado, iba a operar en el 2.012 y no se avanzó nada en la anterior Administración”.

Sin embargo, el Secretario de Movilidad admitió que lo positivo de este proyecto es que va a terminar con un impacto muy crítico que tiene la 170 con autopista norte, esos son unos de los elementos claves de que el terminal es útil, señaló Juan Pablo Bocarejo.

Se generó una bahía para que taxistas entren a dejar pasajeros y unas barreras que evitan que los pasajeros se bajen en la autopista, hay otros elementos necesarios a corto plazo que es la ampliación de un carril.

Estamos analizando una Alianza Público Privada –APP- que está mirando la opción de desarrollar dos centros, en el límite de la calle 80 y en la calle 235 con autopista, este último es para evitar que se generen los conflictos de tráfico que se estaban presentando en el norte, sostuvo el Secretario de Movilidad.

La Gerente de la Terminal de Transportes de Bogotá, María Carmenza Espitia, señaló que la actual Administración recibió la obra con un 40% de ejecutada, y en 8 meses se desarrolló el proyecto en su fase inicial en un 100%, sin embargo, son diseños del 2012 que no corresponden a la actual Administración pero se ajustó a las necesidades de la comunidad, y además indicó que fueron más de 25 mil millones de pesos invertidos en este proyecto.

Respecto a los hallazgos de la Contraloría, María Carmenza Espitia, indicó que “son 9 hallazgos que están abiertos en la terminal de transportes de los cuales 2 son fiscales”.

Rolando González, cabildante de la bancada citante, Cambio Radical, sostuvo que es lamentable que el Secretario de Movilidad esté promoviendo un posible detrimento de 25 mil millones de pesos, diciendo que no es una buena obra la Terminal del Norte.

Igualmente los cabildantes de los diferentes partidos políticos se pronunciaron en el debate señalando que, si ya está el terminal del norte debe ponerse en funcionamiento y beneficiar a la comunidad, que se debe hacer una integración modal con el transporte de la zona, los retrasos en las obras son por falta de planeación y por lo tanto son detrimento patrimonial, que además se debe ser coherentes con seguir avanzando con terminales satélites en las cuatro puntos cardinales de la ciudad.

Los concejales indicaron que se debe garantizar que los recursos presten el objeto social y no se pierdan, además de ser un avance para la capital, a pesar que el terminal del norte no vaya a suplir las necesidades de alta demanda de viajeros, además solicitaron a la Gerente de la Terminal de Transportes que no se debe abusar de los usuarios con cobros de altos costos, como por ejemplo cobrar la entrada al baño y los altos precios de los productos.

Los concejales preguntaron a la Administración, cuántas cámaras van a estar destinadas al terminal del norte y si habrá intercambio modal en la terminal del norte.