Gobierno ratifica que el 31 de enero ingresarán las Farc a zonas veredales; Timochenko refuta

–“Si gobierno no instala inmediatamente infraestructura necesaria, hay que replantear fecha de llegada de las Farc a zona veredales”, afirmó el cabecilla del grupo guerrillero alias Timochenko. Sin embargo, el gobierno nacional garantizó que el 31 de enero las Farc estarán ingresando a estos puntos de concentración para su desmovilización y desarme.

“El Gobierno tiene una información bastante detallada de los avances y es responsable de esos avances y garantiza las condiciones para que las personas de las Farc estén allí el 31 de enero”, afirmó Carlos Córdoba, gerente de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización.

No obstante, alias Timochenko, además de manifestar que “hay que replantear” la llegada de los guerrilleros a las zonas veredales, advirtió en su cuenta en Twitter que mientras las Farc “estamos cumpliendo rigurosamente lo acordado, el gobierno no lleva infraestructura a las #ZonasVeredales”.

Al efecto detalló el siguiente panorama:

En las ZVTN de:

-Playa Rica (La Y) no hay agua

-Colinas Guaviare no hay agua ni conexiones de cañería

-Carmelitas no hay nada construido

En las ZVTN de:

-Carrizal no hay nada construido

-El Carmen no hay nada construido

-Vidri-Chocó esta construida menos del 10%

A su turno, el Gerente de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, Carlos Córdoba, sostuvo:

“El Gobierno Nacional viene cumpliendo con los equipamientos, viene cumpliendo con la construcción de los campamentos y, en ese sentido, vamos a seguir prestando todo el apoyo y ofrecemos toda la colaboración para que se pueda cumplir este objetivo para que el 31 de enero estén las Farc dentro de las zonas”.

“Hemos hecho desde el Gobierno Nacional un esfuerzo gigantesco, de unas grandes dimensiones, para poder llegar a cada una de estas zonas y avanzar en el montaje de las estructuras necesarias para que las personas de las Farc, el tiempo que dure su estancia en estos campamentos, tengan unas condiciones de vida digna”, agregó.

Precisó que ese esfuerzo se ve reflejado en los importantes avances que tenemos hoy en todas estas zonas. “En muy poco tiempo, aproximadamente 12 – 13 días, hemos pasado de tener únicamente 8 zonas con contrato de arrendamiento y avance en construcción de zonas comunes a 24 zonas, en las cuales ya tenemos hoy resueltos los temas de predios de las 26, y 2 en negociaciones, por unos temas ajenos a esta discusión propia de los predios”, dijo.

Agregó que “esas 24 zonas que tenemos hoy arrendadas, en 8 de ellas tenemos la instalación de las zonas comunes en un 80 por ciento en promedio. Hay algunas que ya estamos terminando entre hoy y mañana en el 100 por ciento de las zonas comunes. Y hemos ubicado en ellas un importante porcentaje del material para los alojamientos”.

Al respecto, el Gerente de las Zonas Veredales explicó que el acuerdo con las Farc es que el Gobierno construye las zonas comunes y les da asesoría para que las personas de las Farc que entran a los campamentos, sean quienes construyen sus propios alojamientos.

“En 16 zonas ya estamos avanzando en zonas comunes. Pero a pesar de esto, también estamos poniendo allí el material para los alojamientos de las personas de las Farc. Es decir, en el compromiso que tenemos de que las personas de las Farc deben entrar a estos campamentos a más tardar el 31 de enero, el Gobierno garantiza que en estas zonas hay: o ya terminados o en un importante avance las zonas comunes, y en que en todas ellas van a encontrar el material para que comiencen a construir sus alojamientos, y por supuesto la asesoría técnica por parte de las firmas que ha contratado el Gobierno para que apoyen este proceso”, recalcó

El funcionario reiteró que este trabajo “va andando, va a buen ritmo, a pesar de las dificultades que ustedes ya conocen en diferentes sitios”.

De igual manera, sostuvo que el Gobierno Nacional ha revisado, con cada uno de los actores institucionales que están involucrados en este tema, los avances del trabajo en las zonas veredales.

Los siguientes son algunos de los avances:

—En Carrizal, Remedios, Antioquia: Tenemos el 35 por ciento de las zonas comunes construidas y tenemos ya un porcentaje de entrega de materiales para los alojamientos.

—En Vigía del Fuerte, Antioquia: Las zonas comunes van en un 86 por ciento y más del 50 por ciento de los materiales listos para que lleguen las personas de las Farc a construir los alojamientos.

—En Playa Rica, La Y, en La Macarena: Van en un 25 por ciento las zonas comunes y desde mañana comienzan a llegar los materiales para la construcción de los alojamientos.

—En La Carmelita, La Pradera, Puerto Asís: Un 65 por ciento de las zonas comunes ya están instaladas, y está listo un poco más del 20 por ciento del material para construir los alojamientos.

“Es decir, en cada uno de estos sitios hoy existe la posibilidad de que las personas de las Farc lleguen y, con la asesoría de los técnicos, comiencen hacer la construcción de los alojamientos”, dijo Córdoba.

—En El Carmen, La Montañita: Allí, después de una búsqueda conjunta entre el Gobierno Nacional y las Farc, se identificó un predio, pero cuando se fue a hacer el arrendamiento había unos cultivadores de coca. “Estamos haciendo la programación de una visita, también conjunta entre Farc y Gobierno, para resolver estos temas”, dijo el funcionario.

—En Colinas, El Retorno, Guaviare: El Gobierno Nacional, después de una visita con un miembro del Secretariado de las Farc, la Canciller, el General Flórez y el Gerente de las Zonas Veredales, se identificó el predio y se arrendó dos días después de esta visita.

“Tiene toda la maquinaria lista para entrar y estamos esperando que las Farc definan un tema de solicitudes de diseños. Ahí estamos también listos, el material se puede poner desde pasado mañana, y la maquinaria entra mañana si se puede resolver este tema”, indicó.

“El Gobierno Nacional está listo, el Gobierno Nacional viene cumpliendo con los equipamientos, viene cumpliendo con la construcción de los campamentos y, en ese sentido, vamos a seguir prestando todo el apoyo y ofrecemos toda la colaboración para que se pueda cumplir este objetivo para que el 31 de enero estén las Farc dentro de las zonas”, puntualizó el Gerente de las Zonas Veredales.