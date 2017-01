Trump le dice a presidente mexicano: Pague el muro o cancele la reunión en Washington

–El presidente Donald Trump le notificó al presidente de México Enrique Peña Nieto que si no está dispuesto a pagar l construcción del muro en la frontera, sería mejor que cancele la reunión con él en Washington, la cual tiene como objetivo discutir las relaciones entre ambas naciones y replantear el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica en el que también participa Canadá.

El pronunciamiento lo hizo Trump en respuesta a la declaración que emitió la víspera Peña Nieto, en la cual aseguró:

“México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro”.

En su cuenta en Twitter, el mandatario estadounidense precisó:

“EE.UU. tiene un déficit de 60 mil millones de dólares con México. Ha sido un acuerdo que favorece solo a un lado desde el comienzo del NAFTA con una cantidad masiva de empleos y compañías perdidas”.

“Si México no tiene la voluntad de pagar por el muro tan necesario, entonces sería mejor cancelar la reunión venidera”.

En una entrevista que concedió a ABC News antes de firmar las órdenes ejecutivas relacionadas con el muro y la inmigración, Trump afirmó que aunque Peña Nieto diga que no, México va a terminar pagando el muro.

“Él tiene que decir eso, pero te digo, va a haber un pago. Será en una forma, tal vez una forma complicada… pero se nos devolverá lo que desembolsemos por el muro”, expresó el presidente estadounidense.