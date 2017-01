Trump notificó que el muro en frontera con México se construirá de forma inmediata; Peña Nieto responde

–El presidente Donald Trump firmó este miércoles las órdenes ejecutivas que incluyen la construcción “inmediata” del muro en la frontera con México y medidas más estrictas para impedir el ingreso ilegal de inmigrantes.

Tras estampar su rubrica en los documentos, Trump notificó: “Se va iniciar la construcción inmediata de un muro fronterizo, es algo que se necesita tanto y que va ayudar a disuadir la inmigración ilegal”.

Luego, en una entrevista con la cadena ABC News, Trump precisó que la construcción del muro empezará en cuestión de “meses” y aseguró que, aunque el Gobierno federal adelantará el dinero necesario para iniciar la construcción, el 100% del pago será “reembolsado por México”.

El costo del muro para bloquear la frontera de cerca de 3.200 kilómetros de longitud se calcula en entre 8.000 y 25.000 millones de dólares.

Inmediatamente, se produjo la reacción del presidente mexicano Enrique Peña Nieto:

“Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro, que desde hace años, lejos de unirnos nos divide, México no cree en los muros, lo he dicho una y otra vez, México no pagara ningún muro”, aseguró el jefe de estado mexicano.

Peña Nieto aseguró que “donde haya un migrante mexicano en riesgo, ahí debemos estar”, y confirmó que “los 50 consulados de México en los EEUU se convertirán en auténticas defensorías de los migrantes. El Gobierno de México les brindará la asesoría legal que les garantice la protección que requieran”.

Sin embargo, Peña Nieto no dijo nada sobre si consideraba o no cancelar la próxima semana, la visita a Washington, tras la orden de Trump de comenzar la construcción del muro entre los dos países.

Trump firmó los decretos en el Departamento de Seguridad Nacional y aprovechó la oportunidad para destacar que la misión de “aplicar las leyes” recae en el nuevo secretario John Kelly, a quien felicitó por el nuevo cargo.

El mandatario expresó que las medidas responden a una “crisis fronteriza” por un aumento sin precedentes de inmigrantes indocumentados que ingresan por la frontera sur con México, y garantizó que a partir de hoy “EE.UU. va a retomar sus fronteras”.

El presidente de EE.UU. dijo que trabajará con “nuestros amigos de México” para asegurar ambos lados de la frontera con el propósito de desmantelar los cárteles de drogas y la salida ilegal de dinero de Estados Unidos hacia México.

“Estas medidas van a salvar vidas a ambos lados de la frontera. Al trabajar junto con México creo que podemos mejorar nuestras relaciones a un punto nunca antes visto”, afirmó el presidente Donald Trump.

A manera de justificar sus acciones, el presidente Trump mencionó a las víctimas de indocumentados y nombró a los familiares a quienes les dijo que “sus hijos no han muerto en vano”. “Nunca más volveremos a hacer caso omiso a aquellos victimizados por inmigrantes ilegales”, aseguró.

Trump también anunció el fin de la política de “captura y liberación” en la frontera, que anula la libertad condicional(parole), que permitía a algunos indocumentados detenidos al ingresar al país, permanecer aquí hasta que se defina su situación legal ante un juez de inmigración.

Trump firmó también decretos que llaman a crear más centros de detención para indocumentados y a aumentar el número de agentes en la frontera.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, sugirió a inicios de semana que deportar a los llamados “soñadores” no será una “prioridad” en la política migratoria de Trump, quien prefiere centrarse en expulsar a aquellos indocumentados “que tengan un historial criminal o que presenten una amenaza para el pueblo estadounidense”.

El presidente, Donald Trump, firmó la orden ejecutiva que niega los fondos federales a las llamadas “ciudades santuarios”, que protegen de la deportación a los indocumentados, unas 300 en todo Estados Unidos. La medida afecta por igual a condados o estados que se nieguen a proporcionar a las autoridades federales información sobre el estatus migratorio de las personas que detienen.

Trump, ordenó igualmente crear una “Oficina para Víctimas de Delitos Cometidos por Extranjeros Deportables”, cuyo objetivo es “prestar servicios proactivos, oportunos, adecuados y profesionales a las víctimas de delitos cometidos por extranjeros y a las familia de tales víctimas”. El presidente rubricó la orden rodeado de madres cuyos hijos murieron a manos de delincuentes extranjeros con un estatus migratorio irregular.

Trump también firmó otra orden ejecutiva que prohíbe, o retarda, el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de Siria, Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. El documento establece específicamente que los ciudadanos de siete países, predominantemente musulmanes, no recibirán por el momento visas para Estados Unidos.

El mandatario anunció además que este jueves suspenderá la recepción de refugiados sirios en EEUU. Una copia del borrador de la orden ejecutiva a la que tuvo acceso la prensa expresa la suspensión de los procesos de admisión de ciudadanos sirios hasta que Trump determine que se han hecho los cambios necesarios para garantizar que no ingresen al país potenciales terroristas.