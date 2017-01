Desempleo en Colombia en 2016 llegó a 9,2%; en diciembre 94 mil personas lograron trabajo

–El DANE reportó que el desempleo en Colombia en todo el año 2016 se ubicó en 9,2 por ciento, registrando una sensible alza en comparación con el 2015, cuando fue de 8,9 por ciento, hecho que atribuyó al paro camionero y a una menor dinámica en la generación de puestos de trabajo por parte de la industria de la construcción.

Para diciembre, la cifra llegó a 8,7 por ciento, también con una variación negativa frente al mismo mes de 2015, cuando se situó en 8,6 por ciento.

Para el año anterior, el DANE estableció una tasa de participación de 64,5 y de ocupación de 58,5 por ciento y para el último mes, 64,6 y 59,0 por ciento, respectivamente.

Empero, en su habitual reporte, el director del organismso Mauricio Perfetti del Corral destacó que en diciembre 94 mil colombianos más consiguieron empleo, para completar 22 millones 156 mil compatriotas con trabajo fijo, “el nivel de ocupados más alto en los últimos 16 años”

Además destacó que en diciembre de 2016 se completaron 6 periodos consecutivos con tasa de desempleo de un dígito para el mismo mes y 4 años consecutivos (enero – diciembre) con tasas de un dígito”.

El presidente Juan Manuel Santos celebró el resultado:

El informe entregado por el DANE hace las siguiente precisiones:

Trimestre octubre – diciembre de 2016

La tasa de desempleo para el total nacional se situó en 8,2 % y completa 6 periodos consecutivos (octubre – diciembre) con tasas de un dígito.

La tasa de participación fue 65,4 % y la de ocupación se ubicó en 60,0 %. Para este mismo trimestre en 2015 la tasa de desempleo registró 8,0 %, la de participación 65,9 % y la de ocupación 60,6 %.

En el trimestre octubre – diciembre de 2016 las ramas de actividad que jalonaron la generación de empleo en el total nacional fueron: comercio y restaurantes, industria manufacturera y actividades empresariales.

Doce meses enero – diciembre de 2016

En el 2016, 22’156.000 de personas se ocuparon, en comparación con el 2015 cuando se registraron 22’017.000 de personas ocupadas.

En 2016 la tasa de desempleo se ubicó en 9,2 %, con una tasa de participación de 64,5 % y de ocupación de 58,5 %. En 2015 la tasa de desempleo, de participación y de ocupación fue 8,9 %, 64,7 % y 59,0 %, respectivamente. El comportamiento de la

tasa de desempleo del año 2016 estuvo influenciado principalmente por: el paro de transporte de carga en el mes de julio, la elevada tasa de participación en el mes de enero y la menor dinámica en la generación de empleo del sector de la construcción en el mes de marzo de 2016 comparada con el nivel histórico presentado en el mismo mes de 2015.

Ciudades y Áreas Metropolitanas

En diciembre de 2016 la tasa de desempleo en las 13 Ciudades y Áreas Metropolitanas se ubicó en 9,8 %, la de participación en 67,7 % y la de ocupación 61,0 %. En el mismo mes de 2015, las tasas de desempleo, de participación y de ocupación fueron de 9,8 %, 67,5 % y 60,9 %, respectivamente.

En las 13 Ciudades y Áreas Metropolitanas la tasa de desempleo en el trimestre octubre – diciembre de 2016 fue 9,2 %, la de participación fue 67,8 % y la de ocupación 61,5 %. En el mismo periodo de 2015, las tasas de desempleo, de participación y de ocupación fueron 8,9 %, 68,3 % y 62,2 %, respectivamente.

En este periodo las ramas de actividad que más contribuyeron a la generación de empleo en el trimestre octubre – diciembre de 2016 para las 13 Ciudades y Áreas Metropolitanas fueron: industria manufacturera, comercio e intermediación financiera.

La generación de empleo en las 13 Ciudades y Áreas Metropolitanas estuvo asociada a la creación de empleo asalariado (formal); su contribución es más de dos veces que la del empleo por cuenta propia (informal).





En las 23 Ciudades y Áreas Metropolitanas las tasas de desempleo más bajas se registraron en Barranquilla A.M. con 7,3 %, Bucaramanga A.M. con 8,2 % y Santa Marta con 8,2 %. Las ciudades con tasas de desempleo más altas en el trimestre fueron Quibdó con 15,4 %, Armenia con 14,2 % y Cúcuta A.M. con 13,8 %. Doce de las 23 Ciudades registraron tasa de desempleo de un dígito.

En los centros poblados y las zonas rurales dispersas para el trimestre octubre – diciembre de 2016, la tasa de desempleo se ubicó en 4,4 %. Es la más baja para este mismo trimestre en los últimos 16 años.

Como se observa en el gráfico, en este trimestre se presentaron altas tasas de participación (61,6 %) y de ocupación (58,9 %). En el mismo trimestre de 2015, la tasa de desempleo fue 4,9 % con una participación de 61,4 % y ocupación de 58,5 %.

En la medición anual, en 2016 para los centros poblados y las zonas rurales dispersas, la tasa de desempleo fue la más baja (5,2 %) y la de ocupación (56,4 %) fue la más alta en los últimos 16 años.