Terminal del Norte no cuenta con accesos necesarios para funcionar: Concejal Cardozo

El concejal del Movimiento Político MIRA, Jairo Cardozo Salazar, denunció que la Terminal de Transporte del Norte va a ser inoperante y en vez de ser una solución a la movilidad, será un gran problema, todo porque su construcción se inició sin poner en funcionamiento el Plan Zonal del Norte, el cual le aportaría los anillos viales para su funcionamiento.

Para el cabildante, la Terminal va a ser inoperante porque está ubicado en un sitio que no tiene los accesos necesarios, ya que cuando se decidió su construcción se hizo bajo una norma que establecía un Plan de Ordenamiento Zonal en el Norte pero la Administración del alcalde Petro decidió no adelantarlo, aun existiendo la norma, la cual sigue vigente, ocasionando un gran problema.

“Las malas decisiones tomadas deben ser investigadas, habíamos advertido que la Terminal de Transporte del Norte no iba a operar y que era un elefante blanco, la responsabilidad radica en no haber seguido adelante con el Plan Zonal de Norte, para poner en funcionamiento la Terminal. Hemos pedido que los organismos de control determinen si hay responsabilidad de orden disciplinario y fiscal, en la medida que se puso en marcha la construcción de esta mega obra sin tener los instrumentos requeridos para su funcionamiento, porque se tramitó a través de un Plan de implantación, el cual tiene una categoría tres dentro de los instrumentos de planeación, porque primero están los planes de ordenamiento zonal”, expresó Cardozo Salazar.

Para finalizar el cabildante expresó: “Desde el año 2010, el Concejo de Bogotá ordenó el cobro de valorización para el desarrollo del Plan Zonal del Norte y en éste se establecieran unos anillos viales que serían los que le darían viabilidad a la Terminal de Transporte del Norte, no habiéndose desarrollado no se debió haber avanzado con el proyecto. Ahora nos veremos enfrentados a un dilema, porque la Terminal de Transporte no se constituye una solución, sino en una fuente de problemas para el Distrito. Nos parece que es absurdo, y aquí deben establecerse responsabilidades, no le estamos adjudicando esta situación a la actual Administración, pero si es necesario que se investigue quiénes tuvieron responsabilidad en la elaboración o puesta en marcha de un proyecto que no tenía la articulación de los instrumentos de planeación como lo establecen las leyes”.