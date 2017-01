EL NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA Y LA FAMILIA. (I)

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (120)

Avanzamos en nuestro diplomado en educación para el vida en familia, hoy más necesario que nunca, con una reflexión sobre las finalidades de los códigos de policía y convivencia.



Desde hace tiempo afirmé que “El derecho, más que en el texto frio de los Códigos y las leyes, debe estar en la mente y el corazón de los ciudadanos.”

LA LEY MÁS IMPORTANTE PARA LOGRAR SANA CONVIVENCIA.

Para las normas de policía esta sentencia tiene especial significado bajo el entendido que LA LEY MÁS IMPORTANTE para una sana convivencia, para una convivencia pacífica como lo dispone el Art. 2 de la Constitución, es el llamado Código de POLICÍA y convivencia que en su última versión encontramos en la ley 1801 de 2016 que comienza a regir hoy lunes 30 de enero.

En Colombia se presume que todas las personas conocemos las leyes, las miles de leyes que se han dictado desde 1886 muchas de ellas inútiles e inaplicadas.

Por esta razón es necesario que hagamos una tarea pedagógica permanente para que podamos entender el contenido y el alcance del nuevo código y para nuestro diplomado los beneficios que de su aplicación lograremos en la consecución de la paz y la sana convivencia en nuestras familias y hogares.

Digamos por ahora que uno de los fines del Código de policía es el de regular el actuar respetuoso y decente de los ciudadanos en la POLIS o ciudad. Para la ciudad, para los ciudadanos, el Código de Policía es tan importante que la Constitución.

He dicho que el primer estado, la primera ciudad de la que tenemos noticia es la familia y en ella aprendemos las primeras nociones de democracia y de gobierno. El policía, que no es solo el uniformado, en términos amplios cumple la tarea de ser barrera moral que nos impide causar molestias a los demás. En el hogar la labor de policía corresponde a los padres quienes la ejercen de manera conjunta y sin ninguna opción de violencia o castigos físicos y menos psicológicos.

FINALIDAD DE LOS CÓDIGOS DE CONVIVENCIA.

Los Códigos de convivencia tienen como finalidad regular las conductas que aseguraren el bienestar de la comunidad.

Reza el código que las normas son de carácter preventivo y buscan el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas de tal manera que se favorezca la convivencia en la familia, en el espacio público, en áreas comunes y en lugares abiertos al público.

Las personas, desde el mismo instante en que pensamos en procrear, debemos promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad y honrar la dignidad de las personas y de la familia.

En el argot popular se recomienda conectar el cerebro antes de poner la lengua y los dedos a funcionar para evitar mensajes que ofendan. Esto es sana convivencia.

Las normas de policía son como normas de urbanidad que, de cumplirlas, generan paz y tranquilidad entre los asociados. Son pautas para respetar el sueño de los demás, la limpieza de la ciudad, la respuesta decente, el trato cordial, la propiedad ajena, la pulcritud en las vías públicas y para lograrlo es necesario educar a las personas, lo que ha de hacerse desde el seno de la familia. Una ciudad limpia y ordenada no depende de que haya un policía detrás de cada ciudadano, sino de que cada persona se sienta policía de sí misma y tenga barreras culturales que le impidan causar molestia a los demás. Pero en el hogar, en la escuela, en la sociedad y en la universidad se da más importancia a las relaciones patrimoniales que al cumplimiento de los deberes ciudadanos, sin los cuales es difícil realizar los derechos económicos. El Código de policía sin cultura ciudadana no serviría para prevenir, sino para sancionar que no es el espíritu de la civilidad.

PROPONGÁMONOS NO PAGAR MULTAS

Propongo que evitemos pagar multas conforme al Código de Policía, multas que a la hora de la verdad no son altas porque no son disuasivas, y no habrá lugar a pagarlas porque tomamos la decisión definitiva de portarnos decentemente y de cumplir la ley a pie juntillas. Esto es vivir sanamente y ser solidarios con los demás porque respetaremos sus derechos.

Invito a que sigamos sembrando la paz, el amor y la concordia en nuestra familia y hogar para que tengamos paz, amor y concordia en la sociedad y en Colombia.

P.D. Ya está a la venta mi libro TEXTOS DE AMOR PARA MI VEGA.

Bogotá, 29 de enero al 5 de febrero de 2017.

