Supersociedades ordena la liquidación de la constructora Carlos Collins

—Debido a que no estaba realizando su objeto social, además de no pagar salario a sus trabajadores desde octubre del año pasado y de estar embargada por la DIAN por no cumplir sus obligaciones tributarias, la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de Constructora Carlos Collins S.A

La medida la adoptó el organismo de control mediante el auto 400-000858 de 2017, por petición de la Delegatura para la Inspección, Vigilancia y Control que realizó visitas a la compañía en las cuales constató que la constructora no desarrolla actualmente su objeto social ni cumplió con la obligación legal de renovar su matrícula mercantil.

De acuerdo con informes presentados por el revisor fiscal la compañía “no presenta retención en la fuente desde 2014; debe impuesto de renta de 2013 por $1.521 millones, impuesto de renta de 2015 por $64 millones, impuesto a la riqueza año 2016 por $199 millones e impuesto al valor agregado periodo 1 de 2016 por $17 millones por lo que la Dian tiene embargadas las cuentas bancarias de la sociedad”.

De acuerdo con la disposición de la Supersociedades, a partir de la fecha la Constructora Carlos Collins S.A. no podrá desarrollar ninguna actividad comercial y solo conserva su capacidad jurídica para desarrollar los actos necesarios tendientes a la inmediata liquidación del patrimonio.

Adicionalmente el ex representante legal de la compañía, Carlos Guillermo Collins Espeleta, deberá entregar en el mes siguiente su rendición de cuentas.

El proceso inicia con el activo reportado por el deudor que asciende a la suma de $76.383 millones valor que será determinado realmente al momento de aprobarse el inventario valorado de bienes por parte del juez del proceso, puntualiza la medida de la Superintendencia.

Según el perfil que expone en la Constructora Carlos Collins S.A. nació en el año 2005, y acumula más de 35 años de experiencia en proyectos de ingeniería civil por parte de su fundador el ingeniero Carlos Guillermo Collins Espeleta.

“Constructora Carlos Collins S.A. es una compañía comprometida con posdesarrollo para los proyectos y de resultados para sus clientes y colaboradores, dentro de una cultura de protección a la salud, la seguridad industrial y el medio ambiente”, precisa.

Además reseñar los siguiente proyectos Terminados:

Adecuación de la Avenida Suba en el tramo comprendido entre la calle 80 y la calle 127A al sistema de Transmilenio de Bogotá.

Construcción y/o rehabilitación de vías en varias localidades de Bogotá grupo 4. Contrato IDU 180 de 2006.

Construcción de accesos a barrios y pavimentos locales, programa de pavimentos locales grupo 1: localidades de Bosa, Chapinero, Kennedy y Suba contrato IDU 151 de 2007.

Proyectos en Ejecución:

Concesión para la construcción, rehabilitación, mantenimiento y operación de la Autopista Bosa – Granada – Girardot (concesión vial autopista Bogotá – Girardot).

Construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto denominado “Zipaquirá – Bucaramanga (Palenque)”. Por el sistema de concesión.

Túnel del 2º Centenario – Túnel de la Línea.

Transversal de Boyacá.