Alcalde de Tuluá propone crear ‘marihuanódromo’ para evitar consumo en los parques

Polémica generó la propuesta del alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez Román, de crear un espacio para que las personas adictas al consumo de marihuana acudan allí y no lo hagan en los parques u otros sitios públicos.

Según con el alcalde, las zonas adaptadas para el deporte y la recreación están invadidas por los consumidores.

“Vamos hacer las consultas y si se nos autoriza lo ponemos en marcha” indicó el alcalde Vélez.

El mandatario señaló que el programa tendría acompañamiento institucional de entidades como la Secretaría de Salud, Cultura y Deporte.

“A mi me gustaría evaluar ese tema, esa es una realidad que no podemos ocultar, yo prefiero que los consumidores de marihuana tengan un sitio alejado de parques y avenidas para que no estén alterando el orden y la sana convivencia de las demás personas en otros espacios públicos donde la ciudadanía hace deporte y otras actividades”, aseguró Vélez.

Antes de tomar una decisión, la alcaldía debe hacer un estudio de la conveniencia o no de tener un lugar para consumidores.

De acuerdo con la Policía, el 87 % de las muertes violentas que se registran en el municipio de Tuluá están directamente relacionadas con el consumo y tráfico de estupefacientes, lo que denota la gravedad de esa problemática.