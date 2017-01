Meter menos miedo y hacer más pedagogía exige aplicación del Código Nacional de Policía: U.N.

–La aplicación del nuevo Código Nacional de Policía no debe hacerse “metiendo miedo”, sino mediante una persistente campaña pedagógica de cultura y convivencia.

Así lo considera Germán Darío Flórez, docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), para quien la entrada en vigencia de este nuevo Código debe estar acompañada de concientización constantes, de manera que el cumplimiento de las normas no venga del miedo ciudadano.

De igual manera, las autoridades deben tener la preparación suficiente para hacer cumplir las sanciones sin presentar abuso del poder o invasión a la privacidad, puntualiza en declaraciones publicadas por la Agencia de Noticias U.N.

“Las personas no solo deberán tener temor a ser sancionadas, sino que deben entender por qué su conducta es inadecuada. Este estatuto busca mejorar la convivencia de los colombianos al cumplir unos mínimos comportamientos para recuperar la cultura ciudadana”, añade el docente Flórez.

En su opinión, muchas de las conductas que están reguladas en el Código de Policía y que ahora imponen una sanción a los infractores deberían formar parte de las normas mínimas que tiene una sociedad, como no invadir el espacio público, no hacer necesidades fisiológicas en la calle o no consumir bebidas embriagantes o sustancias psicoactivas en espacios públicos.

Sin embargo, se espera que el nuevo estatuto resulte efectivo, ya que “toca el bolsillo” de los infractores. “Se ha demostrado que no necesariamente cuando se penalizan estas acciones los ciudadanos las cumplen, ya que a muchos no les preocupa la cárcel, pero cuando la economía se ve afectada, ahí sí es posible evidenciar un cambio de comportamiento”, puntualizó.

Temor al abuso de poder

Aunque hasta ahora inició la implementación del nuevo Código ya se ha presentado una serie de demandas en contra de varios artículos ante la Sala Plena de la Corte Constitucional.

Centros de estudios jurídicos, congresistas y diversas organizaciones han adelantado acciones jurídicas porque consideran que la normatividad legaliza el abuso policial.

Frente a esto, el docente Flórez explica que el problema radica en que algunos de los miembros de la fuerza pública no tienen la preparación suficiente para mediar con los ciudadanos, quienes se han vuelto escépticos de su labor.

“La preocupación está relacionada con el aprovechamiento del poder por parte de las autoridades, pues son normas que pueden llegar a violar el orden constitucional y las demandas impuestas hasta ahora pueden prosperar”, agregó.

Cuando alguna norma se declara inconstitucional pierde credibilidad por parte de las personas acerca de la legalidad de dichos códigos.

Valor del poder sancionatorio

El poder sancionatorio que viene con el nuevo Código de Policía es clave para que los ciudadanos cumplan, puesto que contempla el cobro de intereses por mora, cobros coactivos y medidas penales por fraude a resolución judicial o administrativa.

Si luego de 90 días el infractor no cancela su multa se da inicio a un cobro coactivo que incluye los intereses de mora. Esto, sumado a que la persona quedará reportada en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, que continuamente es consultado por entidades públicas para hacer contrataciones. Incluso las sanciones pedagógicas quedarán reportadas en dicho Registro. (Información de Agencia de Noticias E.N.)