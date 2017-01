Presidente justificó demoras en movilización de guerrilleros a zonas veredales de concentración

El presidente Juan Manuel Santos dijo este martes en Chiquinquirá, Boyacá, que el traslado de guerrilleros de las Farc a las respectivas zonas de concentración, demorará unos tres días más de lo acordado, debido a las dificultades presentadas en las vías de acceso a las diferentes zonas en el país.

Santos explicó que el retraso se debe a que en muchos de los lugares escogidos han tenido que construir improvisadamente los caminos.

El presidente señaló que: “Nos demoramos unos días más porque las vías de acceso a los sitios donde se van a concentrar son vías que hay que reconstruir o construirlas porque muchos de esos sitios ni siquiera habían caminos”.

Y dijo que pensar en el fin del conflicto con el grupo armado ilegal más viejo del continente es el hecho más importante que ha ocurrido en Colombia en el último siglo.

Santos agregó que: “Sí nos demoramos tres días más, pero cuánto son uno, dos o tres días después de 52 años de guerra. Veamos la parte positiva, esto es extraordinario”.

Y aseguró: “cuando veo esas imágenes en televisión digo gracias a Dios. Dios nos dio la fortaleza de seguir adelante”.

Ya el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, había dicho que en lanchas, botes, planchones, mulas, camiones, ‘chivas’, buses y caminando, 6.300 guerrilleros de las FARC se movilizan desde este sábado hacia las Zonas Veredales y los Puntos Transitorios de Normalización, a lo largo de 36 rutas en 14 departamentos del país.

“Es una enorme operación para que las FARC entren a las zonas, esto no es fácil, pero está saliendo muy bien. Es un verdadero trasteo, y lo más importante es que todo este movimiento está en marcha, y no hemos tenido un solo incidente grave, no hemos tenido un sólo caso de un miembro de las FARC que no se quiera mover”, dijo el Alto Comisionado para la Paz.

Y agregó que: “Tenemos garantizada agua potable suficiente para el número de personas que llega, servicios sanitarios, cocina con estufa industrial, carpas de emergencia, mientras se construyen los alojamientos, y kit con frazada y colchonetas entre otros elementos”.