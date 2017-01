Trump destituye a la fiscal que se rebeló contra su órden de prohibir ingreso de refugiados e inmigrantes musulmanes

–Por haber “traicionado al Departamento de Justicia al negarse a la aplicación de un decreto jurídico diseñado para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos”, el presidente Donald Trump destituyó a la fiscal general interina Sally Yates, quien se rebeló contra las órdenes ejecutivas impartidas por el mandatario de prohibir el ingreso de refugiados e inmigrantes de sietes países musulmanes.

“La Sra. Yates es una persona designada por la Administración Obama que es débil en fronteras y muy débil en inmigración ilegal”, señaló la Casa Blanca en un comunicado.

En reemplazo de Yates, Trump nombró a Dana Boente, fiscal del distrito este de Virginia, hasta que su candidato para el puesto, el senador Jeff Sessions, sea confirmado por el Senado, informaron medios locales.

Yates se había desempeñado como vice fiscal general antes de ocupar el cargo de secretaria de Justicia interina desde el 20 de enero, cuando Trump juró su cargo.

El lunes, en una carta al departamento de Justicia, Yates notificó: “Consecuentemente, mientras yo sea secretaria de Justicia interina, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa de la orden ejecutiva, a no ser y hasta que me convenza de que hacerlo sea apropiado”.

Sus expresiones hicieron eco a la actual lucha de los legisladores demócratas para urgir a Trump a rescindir su orden ejecutiva que prohíbe temporalmente la entrada de refugiados y de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana a EEUU.

“Mi responsabilidad es la de asegurarme que la posición del Departamento de Justicia sea no solo legalmente defendible, sino que esté basada en nuestro mejor opinión de lo que es la ley luego de considerar todos los hechos”, añadio Yates.

“Adicionalmente, soy responsable de asegurar que las posiciones que tomemos ante los tribunales sigan siendo consistentes con la solemne obligación de esta institución de siempre buscar justicia y defender lo que es correcto”, pñuntualizó.

Mientras estallaban manifestaciones en varios aeropuertos durante el fin de semana y la confusión ocasionaba trastornos en muchas partes del mundo, algunos asesores de alto nivel de Trump y colegas republicanos señalaban en privado que no fueron consultados sobre la orden ejecutiva.

Al menos tres funcionarios de seguridad nacional de primer nivel —el secretario de Defensa Jim Mattis, el de Seguridad Nacional John Kelly y Rex Tillerson, quien está esperando la confirmación al cargo de secretario de Estado— han dicho a asociados que se enteraron de detalles de la directriz hasta cerca del momento en que fue firmada por Trump. Altos funcionarios de Inteligencia tampoco estaban enterados con anterioridad, según funcionarios federales.

El senador Bob Corker, el republicano de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara alta, dijo que a pesar de la promesa de la Casa Blanca de que los líderes del Congreso serían consultados, él se enteró del decreto a través de la prensa.