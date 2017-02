Casa Blanca reanuda el uso del español en su cuenta en Twitter

–El uso del español, de dominio de más de 50 millones de habitantes en Estados Unidos y que había desaparecido el pasado 20 de enero, tras la posesión de Donald Trump, volvió a los medios cibernéticos de la Casa Blanca.

La versión en español de la página web de la Casa Blanca desapareció de internet poco después de que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomara posesión de su cargo.

“Sorry, the page you’re looking for can’t be found (Disculpa, la página que estás buscando no puede encontrarse)”, fue el mensaje que apareció en la página www.whitehouse.gov/espanol.

Así lo dimos a conocer aquí en la web de Radio Santa Fe:

Sin embargo, poco después la Casa Blanca negó el hecho:

Tras anunciar la reanudación del uso del español, apareció también la primera noticia en el Twitter de la Casa Blanca, en el siguiente mensaje: