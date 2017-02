Odebrecht también contrató al escongresista Otto Bula para el contrato del río Magdalena

Se conoció que el excongresista Otto Bula, capturado el pasado 14 de enero por presuntamente haber recibido un soborno de US $4,6 millones por parte de la firma Odebrecht, realizó otro contrato que agravaría su situación.

El diario El Espectador reveló que se trata de un contrato con fecha del 8 de abil de 2016. Dicho documento se relaciona con el concorcio Navelena para la recuperación del río Magdalena en el que Odebrecht era socio mayoritario.

Dicha compañía contrató a Otto Bula para que prestara “asesoría y todas las gestiones necesarias a fin de identificar una empresa idónea, con capacidad jurídica financiera y técnica, que pueda aportar el cierre financiero ya sea con equity o con financiación para participar con el contratante (Odebrecht) en la navegabilidad del rió”.

Navelena le pagaría a Bula $6.000 millones, pero solo si el excongresista cumplía con la misión asignada en un plazo de 120 días.

El contrato indica además que el pago se adelantaría en varios plazos, dependiendo de los “éxitos parciales” que alcanzara Bula.

Inicialmente, al exsenador se le desembolsarían $400 millones si lograba identificar a un posible socio inversionista y se lo presentaba a Navelena, y que, tras dicho encuentro, el posible socio manifestara su interés en hacer parte del negocio.

Un segundo pago de $600 millones se haría tras la firma del contrato de promesa de compra y venta de participación entre Navelena.

Seguidamente, Bula recibiría $800 millones cuando se presentara a Cormagdalena los documentos para que el posible socio inversionista entrara a participar de manera oficial en el negocio.

Los honorarios se le pagarían un mes después de que Cormagdalena aceptara formalmente al nuevo socio y se diera el cierre financiero del proyecto.

Sin embargo, si Bula no lograba incluir a un nuevo socio, o si Cormagdalena no aceptaba al mismo, el contrato quedaba cancelado y Bula no recibiría la totalidad de la comisión.