Angelina Jolie fustiga a Trump: Política de los refugiados debe basarse en hechos, no en el miedo

–En un artículo de opinión publicado en la edición digital del diario The New York Times, la actriz Angelina Jolie criticó la orden ejecutiva que firmó la semana pasado el presidente Donald Trump para luchar contra el terrorismo yihadista. “Nuestra respuesta debe medirse en base a hechos y no en respuesta al miedo”, precisa.

Aunque afirma que la crisis mundial de los refugiados y la amenaza del terrorismo hacen que sea totalmente justificable que consideremos la mejor manera de asegurar nuestras fronteras y admite que cada gobierno debe equilibrar las necesidades de sus ciudadanos con sus responsabilidades internacionales, subraya, sin embargo, nuestra respuesta debe ser medido y debe basarse en hechos, no temas.

Transcribimos a continuación el escrito de la actriz en The New York Times:

Los refugiados son hombres, mujeres y niños atrapados en la furia de la guerra, o la mira de persecución. Lejos de ser terroristas, a menudo son las víctimas del terrorismo en sí.

Estoy orgulloso de la historia de dar refugio a las personas más vulnerables de nuestro país. Los estadounidenses han derramado sangre para defender la idea de que los derechos humanos trascienden la cultura, la geografía, la etnia y la religión. La decisión de suspender el reasentamiento de refugiados en los Estados Unidos y rechazar el acceso a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana se ha cumplido con el choque por nuestros amigos de todo el mundo, precisamente por este registro.

La crisis mundial de los refugiados y la amenaza del terrorismo hacen que sea totalmente justificable que consideremos la mejor manera de asegurar nuestras fronteras. Cada gobierno debe equilibrar las necesidades de sus ciudadanos con sus responsabilidades internacionales. Sin embargo, nuestra respuesta debe ser medido y debe basarse en hechos, no temas.

Como madre de seis hijos, que nacieron en el extranjero y que son ciudadanos americanos orgullosos, deseo mucho que nuestro país sea seguro para ellos, y todos los niños de nuestro país. Pero también quiero saber que los niños refugiados que reúnen los requisitos para el asilo siempre tendrán la oportunidad de presentar su caso a un Estados Unidos compasivo. Y que podemos manejar nuestra seguridad sin la cancelación de los ciudadanos de países enteros – incluso los bebés – como inseguro para visitar nuestro país en virtud de la geografía o la religión.