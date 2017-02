Fredy Velencia, ‘Asesino de Monserrate’ firmó preacuerdo con la Fiscalía

Este viernes la Fiscalía General presentó al juzgado segundo de conocimiento de Bogotá, un preacuerdo qye firmó con firmado con Fredy Valencia Vargas, el ‘Asesino de Monserrate’.

Valencia acepta su responsabilidad en el asesinato de 10 mujeres, según el documento firmado, a ellas les ofrecía drogas por acostarse con él en su cambuche ubicado en el cerro de Monserrate.

El homicida dijo que aceptaba su participación en los delitos de homicidio agravado y acceso carnal violento. La Fiscalía señaló que aseguró que Valencia se dedicaba al reciclaje, y que reconoció que asesinó a este grupo de mujeres por sentirse traicionado.

Valencia sostuvo que a las mujeres: “Les daba peluches, dinero, ropa, joyas y luego me agredían y me robaban los teléfonos o lo que tuviera en la casa. Yo aprendí artes marciales y me tocaba defenderme”.

Y agregó que otras consumían droga pero no aceptaban sus pretensiones sexuales, hecho que le generaba ira por lo que las atacaba físicamente.

Concluyó que: “Sinceramente me sentía agobiado por esa situación, sabía que no era lo que tenía que hacer pero me presionaban, me atacaban para hurtarme las cosas y luego se querían ir sin darme nada”.