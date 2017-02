Los 10 consejos para emprendedores que quieran expandir sus negocios en México

Su atractivo está en su dimensión e idioma. México representa 10 veces el mercado colombiano y los negocios se cierran en español. Después de Brasil, México es la segunda mayor economía de la región, gracias a su dinamismo, alta tasa de consumo y a su población de más de 125 millones de habitantes.

Además, el historial de las relaciones comerciales entre ambos países registra cifras sobresalientes, tan solo en 2015 Colombia exportó US$914,3 millones a México.

¿Qué hacer para entrar a México?

El apetecido México fue sede de SEAL 2017-01, la primera rueda para emprendedores colombianos en México. El evento citó durante tres días a destacados empresarios para debatir acerca de los principales retos y oportunidades a los que se enfrentan las empresas que deseen expandirse en este país.

El evento recibió a tres perfiles distintos de emprendedores, aquellos que ya tienen operaciones en México y ampliaron su networking, quienes están a punto de dar el paso de abrir operaciones en ese país y se animaron a tomar una decisión, y otros que no conocían el mercado y esta iniciativa les permitió explorar y conocer el tejido empresarial y de emprendimiento mexicano.

El Top 10 de los mejores consejos para emprendedores que deseen expandirse y fortalecerse en México:

1. Para entrar a México, tenga listos gastos de operación para 18 meses. Es posible que no reciba utilidades durante ese periodo.

2. No copie el modelo de negocio que lleva desde Colombia, adáptelo al funcionamiento del mercado mexicano.

3. Mudarse a México por un tiempo para entender la dinámica del mercado puede ser una buena opción. De lo contrario, contrate un empleado mexicano responsable de hacer expandir su negocio.

4. No sea impaciente.

5. Elija nichos donde haya vacíos.

6. Tenga mente abierta y piense en grande.

7. Investigue a México y descubra todo lo que puede ofrecer a su negocio.

8. Cree relaciones (networking) y conozca a sus pares y audiencias de interés. Esto puede tomar algún tiempo.

9. Sea de mente abierta y evite la terquedad.

10. Enfóquese, no pierda el rumbo.