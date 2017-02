Sujeto armado con un machete ataca a militares en el Museo de Louvre de Paris

–Como una acción “claramente de naturaleza terrorista” consideró el gobierno francés el ataque perpretado por un sujeto armado con un machete contra un militar de guardia en el Museo de Louvre de Paris, luego de gritar “Allahu akbar” (Alá es el más grande, en árabe).

El atacante fue neutralizado por un soldado que abrió fuego contra él y lo hirió gravemente, informaron las autoridades locales.

El sujeto, cuya identidad se desconoce por el momento, atacó con el machete a uno de los soldados que hacía parte de una patrulla militar que realizaba una ronda de vigilancia en el Museo del Louvre de París en la mañana de este viernes.

En respuesta, el militar realizó cinco disparos contra el atacante, que resultó gravemente herido.

El soldado que fue blanco del ataque resultó herido de levedad.

El primer ministro francés, Bernard Cazeneuve, aseguró que el ataque fue “claramente de naturaleza terrorista”.

Se informó también que el agresor estaba en posesión de una bolsa sospechosa.

La pinacoteca fue evacuada y se desplegó un operativo de las fuerzas de seguridad en torno al lugar.

BREAKING Security personnel rush to Louvre after armed man shot by soldier | Video @Twitter/@voiceb0xx via @Storyful https://t.co/33q0jxA0pv pic.twitter.com/ANgGTBfq1G

— news.com.au (@newscomauHQ) February 3, 2017