EL NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA Y LA FAMILIA. (II)

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (121)

Avanzamos en nuestro diplomado en educación para el vida en familia, hoy más necesario que nunca, con la segunda reflexión sobre las finalidades de los códigos de policía y convivencia.

I

Debemos entender que los códigos de policía son esencialmente preventivos y no represivos y que solo aprendemos a comportarnos decentemente con buena educación, bajo el entendido que nuestros primeros maestros son nuestros padres y familiares con quienes convivimos. Luego vienen los maestros y la sociedad.

Si no hemos aprendido a comportarnos para lograr una sana convivencia, la sociedad y la policía, en sentido amplio y no solo la uniformada, nos deben reeducar con propuestas pedagógicas y solo en caso de reincidencia, de no aprendizaje, de rebeldía para aceptar ser decentes se impondrán los correctivos, que en ningún caso se deben entender como represalias.

Y para lograr este cometido la Policía, en sentido amplio, debe comportarse de manera pedagógica. El Policía que advierte YO SOY LA AUTORIDAD, respéteme porque yo lo puedo sancionar y además provoca para que la persona responda en actitud defensiva o de prevención, no está cumpliendo con su deber. El uso de la fuerza debe ser excepcional y proporcionado. La Policía debe estar entrenada para este comportamiento.

II

El ARTÍCULO 1º de Código de Policía enseña: Las disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales, de conformidad con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente.

Debe observarse que no se habla de pedir derechos, sino de cumplir obligaciones que de cumplirlas todos, no habrá violación de derechos. Debemos insistir en el cumplimiento de los deberes ciudadanos y familiares.

Y El Art. 7 del código establece las finalidades de la convivencia y destaca la prevalencia de los valores sociales de solidaridad o sea apoyo, respaldo para evitar conductas lesivas. Esos valores SE APRENDEN EN LA FAMILIA, de los padres, de los maestros y de la sociedad y son:

Tolerancia, o sea aceptación de ideas diferentes a las nuestras pero sin imponer las nuestras

Responsabilidad, o sea asumir la obligación de reparar si hacemos daño y por sobre todo, decisión de hacer las cosas bien y cumplir.

Honradez, o sea no robar, ser honesto, no engañar.

Respeto, o sea tratar a los demás con la aceptación suprema de su dignidad y fortalecer nuestra estima.

Bondad, obrar con ternura, con indulgencia, procurar el mayor bien para nuestros semejantes y los demás seres vivos, incluida la flora.

Libertad, el don sagrado de elegir entre el bien y el mal y optar por el bien.

Justicia, a través de equidad reconocer lo que corresponde a cada uno pero no menos de los que necesita para vivir dignamente.

Igualdad, pero no identidad, Reconocer la diferencias positivas.

Fraternidad, actuar con la mayor amistad posible,

Lealtad, actuar con rectitud honradez y sin traición.

Prudencia o sea sensatez madurez y antes de actuar pensar para no dañar.

Paz que es el bien supremo para la sana convivencia y supone la garantía de la justicia y la equidad en los hogares y la sociedad.

III

El Código de Policía no puede entenderse como medio de represión y de corrección con severidad. De la aplicación de una ley permisiva se pueden recibir excesos y abusos y de la aplicación de una ley drástica se pueden recibir lecciones pedagógicas. Depende del profesionalismo del funcionario y de la capacidad receptora de la persona. POLICÍA profesional y bien preparada para tranquilizar a la persona y convencerla de que actúe decentemente y personas educadas para aceptar el buen comportamiento. A esto debemos apostarle.

Invito a que sigamos sembrando la paz, el amor y la concordia en nuestra familia y hogar para que tengamos paz, amor y concordia en la sociedad y en Colombia.

Bogotá, 6 al 12 de febrero de 2017.

