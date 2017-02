FARC entregarán a 5 menores en Remedios, Antioquia

Este lunes se conoció que en los municipios de Remedios y Segovia, departamento de Antioquia, 5 menores de edad pertenecientes a la guerrilla de las FARC, esperan para ser entregados a una comisión humanitaria y dar así cumplimiento a lo establecido en los acuerdos de paz.

Jaime Fajardo Landaeta, asesor de paz de la gobernación de Antioquia señaló que: “se sabe que en algunos municipios de Antioquia ya se está adelantando la entrega de los listados con los datos de los menores, posterior a esto se debe hacer un seguimiento a estos menores porque no es sólo entregarlos”.

Además dijo que: “las FARC cometieron un error al no proceder prontamente en la entrega de los niños porque está planteado que los niños no deben hacer parte de un proceso de movilización si partimos de la base que no debieron ser reclutados”.

Estos 5 menores están ubicados en el sitio temporal Cancha de Manila, en compañía de integrantes del frente 37 de las FARC para concentrarse en la vereda Carrisal entre los municipios de Remedios y Segovia, en este departamento.