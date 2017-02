Presidente Santos pide al Congreso y a todo el Estado implementar acuerdos de paz firmados

El Presidente Juan Manuel Santos hizo este lunes un llamado urgente al Congreso de la República para cumplir lo antes posible con la implementación de los acuerdos de paz, aprobando lo pactado, para evitar la desconfianza y cosechar los frutos de la paz.

Durante la posesión de Antonio José Lizarazo como magistrado de la Corte Constitucional, efectuada en la Casa de Nariño, el Presidente afirmó que “esos acuerdos tienen que cumplirse y se van a cumplir. Sobre eso que a nadie le quepa la menor duda, que los acuerdos tienen que cumplirse y se van a cumplir”.

“Por eso es tan importante que el Congreso de la República siga haciendo lo que viene haciendo, aprobando estos acuerdos para que queden ratificados por nuestras instancias normales, nuestras instancias democráticas”, manifestó el Mandatario.

“El esfuerzo que tenemos que hacer, doctor Mauricio Lizcano, Presidente del Congreso, es muy grande para poder cumplir con los acuerdos y luego la Corte Constitucional darles el visto bueno final”, subrayó.

El Jefe del Estado indicó que “entre más pronto implementemos los acuerdos más pronto vamos a poder cosechar los frutos de la paz”,

Al referirse a la importancia de implementar los acuerdos a la mayor brevedad declaró que “si no cumplimos esos acuerdos se nos cae todo el andamio y la palabra del Estado colombiano frente a la comunidad internacional queda en entredicho”.

Advirtió que “los acuerdos son acuerdos, está la palabra empeñada, la palabra del Jefe de Estado colombiano, y eso es lo que nos ha permitido ver esa maravilla de escenario, de la guerrilla caminando hacia los centros donde va a desarmarse”,

“La demora genera todo tipo de desconfianzas, genera todo tipo de problemas”, expresó el Mandatario y agregó que “entre más pronto implementemos los acuerdos más pronto vamos a poder cosechar los frutos de la paz”.

Por otra parte, el Presidente Santos se refirió a la petición del Procurador General de la nación, Fernando Carrillo, de que lo incluyan como parte de la Justicia Especial de Paz.

“Yo entiendo que la Procuraduría quiera estar presente. Es obvio, es natural pero no es parte de los acuerdos”, expresó el Presidente y recordó que en la mesa de negociaciones se acordó “que la Procuraduría no iba a estar presente y no tiene que estar presente, no hay ninguna necesidad para que esté presente”.

No obstante dijo que “de todas formas la Procuraduría puede vigilar el comportamiento de todos los funcionarios públicos y ahí puede ejercer su control”.

Antonio José Lizarazo, nuevo magistrado

El nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, es abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Ciencia Política y Administrativa y Magíster en Derecho Administrativo de la misma institución.

Fue profesor de las cátedras de Derecho Electoral, Proceso Electoral, Derecho Administrativo y Procesal Administrativo en la Universidad Libre; y de Mecanismos de Participación Ciudadana en la Universidad del Rosario.

“Ustedes los magistrados de la Corte Constitución serán quienes en última instancia le den la bendición a toda la implementación que estamos haciendo, sobre todo la parte jurídica”, puntualizó el Mandatario.

Finalmente, señaló que la Corte Constitucional es “un pilar esencial para que este momento histórico realmente se traduzca en beneficios para toda la población colombiana”.