En Atlántico, inician obras de nueva sede SENA especializada para el sector de la construcción

La obra, que inicia hoy, contará con una inversión de más de $17 mil millones y beneficiará anualmente con formación en el área de construcción a 19.920 personas de la localidad suroccidente de Barranquilla, en especial beneficiarios del programa 100 mil viviendas gratis del Gobierno Nacional y de casas de interés social de la Urbanización Villas de San Pablo, donde estará ubicada la sede.

Con la primera piedra, puesta por parte del SENA y la Alcaldía de Barranquilla se inicia el proyecto de ampliación para el acceso y la cobertura de la educación en el Atlántico, con el fin de impulsar la productividad, innovación y empleabilidad.

“Vamos a llevar al SENA donde más se necesita, esa educación gratuita, técnica, tecnológica, esto va a ser una fuente de empleo impresionante, del empleo bueno, rápido, bien remunerado; pero además, esto aporta a la seguridad de Barranquilla porque la educación pública de calidad es un antídoto contra la delincuencia y brinda herramientas para trabajar, para echar para adelante”, aseguró Alejandro Char Chaljub, alcalde de Barranquilla.?

Escuche aquí las declaraciones de Alejandro Char Chaljub, alcalde de Barranquilla.

Para la creación de esta moderna infraestructura que contará con 16 ambientes de formación especializados, 8 convencionales y 6 áreas administrativas, la Alcaldía de Barranquilla realizó un aporte de más de $8.528 millones representados en el costo del lote, diseño y construcción de la misma; por su parte el SENA realizará una inversión por igual valor para dotar tecnológicamente con equipos y maquinaria la sede.

Con la moderna infraestructura, se beneficiarán jóvenes vulnerables del suroccidente de Barranquilla. Esta es la primera de 17 sedes de la entidad que se construirán en el departamento, de las cuales 12 estarán ubicadas en la ciudad.?

Adicionalmente, el SENA asumirá el funcionamiento de la sede de formación, que en el primer año (2018), estará por el orden de los $6.726 millones.

“Esta es una gran apuesta para la transformación de la sociedad, un esfuerzo interinstitucional, no es un proyecto pequeño, de 9.000 metros cuadrados mediante el que se brindará formación en todo lo que ustedes sueñan en el campo de la construcción, para que seamos líderes, referentes en talento humano en el país,”, dijo Jacqueline Rojas Solano, directora del SENA en el Atlántico.

En esta sede se formará en programas como construcción, topografía, obras civiles, instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas, instalaciones eléctricas residenciales, desarrollo gráfico de proyectos de arquitectura e ingeniería, construcción de vías, laboratorio de suelos, carpintería de aluminio, construcciones livianas en seco, estructuras de concreto armado, operarios de excavadora y retroexcavadora.

“Nosotros somos constructores de obra, yo llevo 12 años en este arte y me parece bueno porque los hijos de uno están cerquita a la educación, ya no habrá pretexto para no ir a la escuela y creo que ahora es más fácil para nosotros los que tenemos menos recursos, hay personas que se van a capacitar mejor y yo también me animo a especializarme”, expresó Luis Fernando Jorges Rivera, quien es beneficiario del programa 100 mil viviendas gratis del Gobierno Nacional en la Urbanización Villas de San Pablo.

Esta es la primera de 12 nuevas sedes con las que contará la ciudad. En total serán 17 en el departamento que se construirán mediante convenio entre el SENA, la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico.

La ejecución de la construcción está a cargo del contratista Consorcio ACI 01 y el tiempo programado de ejecución será de 15 meses.

De otra parte, durante los últimos años, el SENA ha beneficiado a más de 4. 000 habitantes de la Urbanización Villas de San Pablo con cursos formación en las áreas de salud ocupacional, construcción, ética y transformación de entorno, liderazgo e innovación para la paz, informática, contabilidad, electricidad, entre otros.