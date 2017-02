Fiscalía envía testimonios de Otto Bula y Gabriel García al CNE que involucran a gerente de campaña Santos

Se trata de un documento que tiene cinco páginas, enviado por la Fiscalía General al Consejo Nacional Electoral, para que inicie la investigación administrativa de la campaña de Juan Manuel Santos del año 2014.

En este documento están dos testimonios, uno de Otto Bula y el otro de Gabriel García, en los que se menciona al gerente de la campaña en las situaciones de modo y lugar en la entrega de los dineros producto de los sobornos de Odebrecht.

Queda claro, segpun el documento enviado, que la única prueba para la investigación contra la campaña Santos, son los testimonios de los personajes Bula y Garcia.

Este es el testimonio que tiene la fiscalía de Gabriel García:

“Asistió el señor Luiz Bueno y al finalizar la reunión, cuando ya habían salido los otros asistentes, se queda en mi despacho del Viceministerio y comienza a hablarme del proceso Ruta del Sol, insistiendo en que lo único que requerían ellos eran garantías de objetividad y transparencia…Que ellos ODEBRECHT eran muy cercanos a un señor Prieto, a quien yo no conocía ni conozco, creo que era Roberto Prieto, de quien me dice Luis Bueno que iba a ser clave en la próxima campaña presidencial… Ese día me mencionó que Daniel García Arizabaleta estaba trabajando con ellos”.

Twestimonio de Otto Bula:

“Cuando llegó la primera plata que fueron los 500 mil dólares, se hizo el descuento original del 10 % que fue el negocio que se hizo con el señor López, pe dieron 200 millones de pesos a mí, el saldo de esa plata me mandaron a entregárselo a un señor que se llama Andrés Giraldo en un hotel aquí en Bogotá, que uno entra y en la parte de atrás está un restaurante italiano y esa plata era para el señor Roberto Prieto… Andrés Giraldo es un señor que me dijo que era de Medellín, allí hablamos, yo me senté, comí y luego le dejé su maletín con la plata ahí. Sé que es como en la calle 85 en la parte de atrás ahí como un parquecito. La segunda vez llevé la otra consignación, yo la llevo al mismo hotel en el mismo restaurante, pero mi conductor cuadra el carro en otro parquecito, porque en esa vía lo molestaban mucho y yo ahí me encontré otra vez con el señor Giraldo le entregué la otra plata en efectivo de la segunda consignación”, finaliza la declaración”, señalan los partes de la declaración de Otto Bula.

El CNE deberá comenzar las investigaciones correspondientes, y deberá viajar a Brasil la próxima semana para reunir información de lo que se ha manifestado desde la firma Odebrecht acerca de las campañas electorales en Colombia.