Andrés Felipe Arias apela fallo sobre su juicio de extradición

El exministro colombiano Andrés Felipe Arias, solicitado por la Justicia colombiana, apeló un fallo desfavorable de un juez estadounidense a una petición suya que tenía como fin evitar que se celebre un juicio de extradición, informó hoy a Efe su abogado, David Markus.

La defensa de Arias, que fue ministro de Agricultura cuando Álvaro Uribe era presidente (2002-1010) y fue condenado en un caso de corrupción a mas de 17 años de cárcel, destaca en su recurso que, a tenor del fallo ahora apelado, el tratado de extradición entre ambos países es solo vinculante para EE.UU., no para Colombia, lo que viola “la ‘Norma básica’ de la extradición internacional”.

“Un tratado de un solo país viola la definición aceptada internacionalmente de tratado”, señala el documento de apelación al que tuvo acceso Efe.

La defensa de Arias defiende que no puede haber un juicio de extradición del exministro, porque no hay vigente un tratado bilateral para ello, ya que el proceso de ratificación por parte de Colombia no se completó adecuadamente.

Con esos argumentos planteó a fines de 2016 una moción de urgencia al juez John O’Sullivan para detener el proceso, pero el magistrado dictaminó el pasado lunes que, pese a que no fue plenamente ratificado, el tratado sí está “en pleno vigor y efecto”, porque ambos Gobiernos están de acuerdo en llevar a cabo las extradiciones.

Los abogados de Arias respondieron hoy en su recurso que el fallo de O’Sullivan significa que un tratado es vinculante para uno solo de los dos países implicados, en este caso Estados Unidos, lo que es algo sin precedentes.

Según el texto de la apelación, aunque funcionarios estadounidenses y colombianos hayan dicho en relación al caso Arias que hay un tratado de extradición vigente, “hechos indiscutibles demuestran que Colombia no se considera obligada por el Tratado y no lo observa”.

Para los abogados de Arias, eso significa que Colombia puede actuar de manera discrecional para denegar las solicitudes de extradición hechas por Estados Unidos.

Arias fue detenido el 24 de agosto pasado en el sur de Florida y puesto en libertad bajo fianza el 17 de noviembre.

El exministro fue condenado por delitos relacionados con el desvío de subsidios para campesinos pobres que terminaron en manos de grandes terratenientes cuando él era el titular de Agricultura. Con EFE