Centro Democrático recusa a magistrado del Consejo Electoral Armando Novoa

–El partido uribista Centro Democrático anunció una recusación contra el magistrado del Consejo Nacional Electoral Armando Novia bajo el argumento de falta de imparcialidad -que debe caracterizar a quienes imparten justicia- y desmanes que ha hecho en contra de esa colectividad a través de medios de comunicación y redes sociales.

El objetivo de la acción es evitar que Novoa conozca de los eventuales procesos en contra de Centro Democrático y que tampoco intervenga en la investigación de la campaña “Zuluaga Presidente”, por considerar que “su objetividad está comprometida”.

En el comunicado, el partido uribista precisa:

Una de las razones para buscar que en el CNE eviten cualquier actuación de Novoa en temas relacionados con el Centro Democrático, es porque el magistrado ha dicho públicamente que buscará una sanción para el partido que pueda llegar a evitar que tenga representación alguna en las elecciones de 2018.

Otros motivos son las declaraciones de Novoa a distintos medios de comunicación y en su cuenta deTwitter, en las que emite un prejuzgamiento en contra de la colectividad, dado que anunció que propondrá que se investigue al Centro Democrático por escándalos como el de la firma Odebrecht en la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga.

En sus declaraciones, el magistrado Novoa hace conjeturas sobre el tema de la multinacional brasilera y la campaña de Zuluaga Presidente, lo que demuestra la carencia de imparcialidad respecto de sus deberes como magistrado, además de desbordar el ejercicio de sus funciones.

Por esta razón, el Centro Democrático consideró que Novoa actuó en contra de lo establecido en el causal 12, del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual determina que “haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo”.

Con esta recusación, el Centro Democrático pretende que el Magistrado no intervenga en la investigación de la campaña Zuluaga Presidente, por considerar que su objetividad está comprometida. Asimismo, el partido teme una participación suya en el tema de la solicitud de inscripción de la nueva directora del partido, Nubia Stella Martínez.

“Por todo lo señalado, no cabe duda que en el caso particular que nos ocupa el Magistrado ARMANDO NOVOA GARCÍA no puede continuar conociendo de la solicitud de inscripción de la doctora Nubia Stella Martínez como Directora y representante legal del partido Centro Democrático, bajo el entendido que como ha quedado expresado la imparcialidad del Magistrado se ve comprometida con las apreciaciones y los términos en los que se refiere cuando del Partido Centro Democrático se trata”, señala la recusación.

El Centro Democrático espera que el Consejo Nacional Electoral -como órgano de inspección, vigilancia y control de los partidos políticos- analice esta situación latente y tome una decisión que se ajuste a los hechos que se le plantearon.