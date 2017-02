Escándalo Odebrecht: Andrés Giraldo niega haber recibido dinero para la campaña de Santos

–Como “falso y perverso” calificó Andrés Giraldo el señalamiento que le hizo el excongresista Otto Bula de haber sido el intermediario que recibió el supuesto millón de dólares para entregarlo a Roberto Prieto, exgerente de la Campaña Santos Presidente, tal como lo aseguró el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira.

El empresario antioqueño Andrés Giraldo negó de “manera tajante y contundente” que haya recibido dinero de Bula. “Eso es falso, perverso y tiene unos fines que no conozco”, sostuvo Giraldo en declaraciones que concedió este jueves a Blu Radio.

Giraldo admitió que, por sugerencia de una persona conocida, se reunió con el exsenador, a comienzos de 2015, muchos meses después de la campaña presidencial.

“He hecho mucha memoria y hasta donde me alcanza pudo haber sido o muy a finales de 2014 o a comienzos de 2015”, indicó.

Agregó que durante la reunión, Bula se presentó como un hombre de negocios que tenía mucha importancia y era determinante en la costa Caribe, que estaba al tanto de todo tipo de negocios.

“Incluso, en esa conversación se desborda mucho y manifestó que era el ‘rey’ de la zona”, complementó.

Giraldo dijo que Bula se mostró insistente en conocer a Roberto Prieto, gerente de la campaña Santos Presidente 2014, porque “le interesaba sobremanera” una alianza con él.

“Todo su interés se volcó a hacer una alianza a establecer relaciones, no sé de qué tipo, pero quería que yo interviniera”, señaló.

Puntualmente, expresó, que el exsenador le habló de un proyecto de un acueducto en Honda, Tolima, pero que un comentario suyo le ocasionó dudas.

“Me hizo un comentario que él había sido suplente o congresista por parte del doctor Mario Uribe y allí entró en una duda razonable de quién es. Callé un poco, dejé que la conversación siguiera. Posteriormente me reuní con Roberto y lo ‘googleamos’ en la revista Semana, me acuerdo, y allí encontramos un montón de conductas del señor”, dijo.

Agregó que, junto con Prieto, tomaron la decisión de no volverse a reunir con él y que la expresión del gerente de la campaña presidencial fue: “con ese señor a kilómetros de distancia”.

Sin embargo, Giraldo manifestó que no recuerda exactamente si hubo una segunda reunión en la que Bula le habría entregado los documentos del proyecto del acueducto de Honda.

“Lo que puedo decir es que por encima de todo, y conociendo la pulcritud de Roberto, es que estoy dispuesto, cuando la Fiscalía me requiera, a hacerme una prueba de polígrafo. Contundentemente asevero que no recibí un centavo”, manifestó.

Giraldo también expresó que en ningún momento el exsenador le mencionó la palabra Odebrecht ni habló de dineros para apoyar la campaña.

“Insisto: eso fue mucho después de la campaña. No me habló de la campaña. No se habló de Odebrecht, no se habló de Gamarra, ni de ningún proyecto vial”, dijo.

Además, manifestó que a nadie le cabe en la cabeza entregar un maletín con el equivalente a 500 mil dólares a un desconocido.

“No sé qué tan grande sea un maletín para tener la cantidad de los 500 mil dólares. ¿A la gente le cabe en la cabeza que un tipo conoce a otro y llega con un maletín de mil millones de pesos o 800 0 500 mil dólares?”, indicó tras manifestar que lo único que pudo percibir es que el exsenador tenía absoluto interés en conocer a Prieto.

De otro lado, el empresario expresó que nunca Bula se reunió con Prieto en el hotel donde se llevó a cabo la reunión y expresó que no tuvo negocios con el exsenador del Partido Liberal.

Según la declaración de Bula ante la Fiscalía, Giraldo habría sido el hombre que habría recibido, en dos reuniones, un millón de dólares de Odebrecht para la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. (Con informción de Blu Radio)