Gobernador de la Guajira se declaró inocente por irregularidades en su campaña

El gobernador de la Guajira, Wilmer González Brito, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía sobre presuntas irregularidades cometidas durante su campaña a la gobernación en noviembre del año pasado.

La Fiscalía General lo acusó de los delitos de cohecho, falsedad en documento público, corrupción al sufragante y fraude procesal.

En la diligencia, que se desarrolla en el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía presentó unos audios entre González Brito con la concejal Silbelly Solano, en donde hablan de la entrega de 10 millones de pesos a cambio de garantizar votos en la región.

“En logística me estoy gastando, sin exagerar, 10 millones de pesos porque necesito contratar carros, lo que más me preocupa son los mercados, darle a la gente para que compren su chivo, hagan su comida y vengan desayunados; porque usted sabe cómo se maneja eso (…) con ese recurso yo no puedo mover eso”, se le escucha decir a Solano.

De acuerdo con el ente investigador, González Brito entregó millonarias sumas de dinero a ciudadanos y concejales que lideraron su campaña y así lograr su elección.

Además la Fiscalía tiene pruebas sobre la entrega de mercados en la población de Maicao 15 días antes de las votaciones, material para artesanía a población wayú y a personas de Venezuela.

“(González) lesionó el bien jurídico tutelado de la función pública. Estaba en la capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento porque contaba con experiencia en cargos públicos”, afirmó el fiscal del caso.

Al igual, la Fiscalía sostiene que el Gobernador entregó documentación falsa sobre la información contable al Consejo Nacional Electoral para “provocar el error”.