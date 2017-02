Con el surgimiento de las nuevas tecnologías, con el crecimiento descomunal de las redes, hay quienes se han anticipado a administrarle los santos óleos al periodismo colombiano. Sin embargo, la experiencia me está advirtiendo que hoy más que nunca lo que se necesitan son periodistas de verdad. Periodistas con un alto umbral de credibilidad. Periodistas comprometidos con la verdad. No militantes de la fatalidad ni del engaño, sino periodistas de verdad.



El sol no se puede tapar con las manos: los periódicos se marchitan a pasos agigantados; la televisión informativa languidece; la radio solo se está escuchando en los carros; el predominio es de las redes: solo Facebook hoy tiene más seguidores que la iglesia católica y que la iglesia musulmana juntas. Pero esas cifras no garantizan un buen periodismo ni mucho menos una información de buena calidad. El mundo se está indigestando con tanta información, información que nos engorda pero no nos alimenta. La sociedad colombiana hoy está huérfana de periodistas de verdad, periodistas de palabras precisas, periodistas más rigurosos, periodistas a toda prueba. Se necesitan periodistas imparciales, independientes, insaciables en la búsqueda de la verdad. Menos compadrazgo con el poder. Más compadrazgo con la comunidad. Menos arrogancia y más humildad con el llamado o con la misión, como dirían los maestros de la sociología. Necesitamos un periodismo con más sustantivos y con menos calificativos; un periodismo con más hechos y con menos palabras.

Esto no quiere decir que los hechos no necesiten contexto: las cosas no sobrevienen caprichosamente, ni tampoco ocurren milagrosamente. Lo que pasa en nuestra sociedad es el resultado de lo que hacemos o dejamos de hacer. Siembra vientos y cosecharás tempestades, decía mi abuelita EvaMaría. Ahí es cuando necesitamos contar con periodistas más humanos, mejor preparados y mejor calificados para enfrentar los grandes desafíos que ya nos plantea la sociedad del futuro.

@jairopulgarin