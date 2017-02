Uribe afirma que no sacará el “Furibe” por escándalo de Odebrecht, aunque “lo que hay contra el Gobierno es fulminante”

–El expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez rompió su silencio en torno al escándalo de Odebrecht y tras advertir que “lo que se sabe que hay contra el gobierno de Santos “es fulminante”, le pidió al Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira decir toda la verdad. A la vez, pidió “calma” a quienes le han pedido que haga un fuerte pronunciamiento diciéndole: “… ahora tiene que salir es “Furibe”.

“Que el Fiscal pueda revelar todo y tan pronto como pueda, sería lo mejor para la democracia y el inicio de recuperación de la fe en la justicia”, trinó este viernes el exmandatario en su cuenta en Twitter para complementar un pronunciamiento que formuló la noche anterior en un encuentro con 120 empresarios antioqueños en la ciudad de Medellín.

En la reunión, Uribe Vélez reiteró en 3 oportunidades: “Señor Fiscal diga toda la verdad. Son hechos muy graves”.

“Lo que está pasando es muy grave para la patria. Nosotros tenemos confianza en el doctor Néstor Humberto y le pedimos una cosa, señor Fiscal, diga toda la verdad”, insistió Uribe, de acuerdo con la transcripción hecha por Carlos Mario Giraldo en el portal Rut@noticias del sector del transporte.

El reporte destaca que “el pronunciamiento del expresidente Uribe y hoy senador del Centro Democrático se dio cuando los asistentes le pidieron que fuera fuerte en sus palabras contra Juan Manuel Santos y más en su opinión por el ingreso de por lo menos un millón de dólares a la campaña presidencial del actual mandatario”.

Al respecto Uribe Vélez: “De lo que a mí me han contado en Bogotá, faltan cosas muy graves del Gobierno. Graves para el país. Yo creo que el camino correcto ahora no es decir al Fiscal haga o hacemos. Mejor es creer en él. Hay confianza en usted, señor Fiscal llegue hasta el fondo rápidamente por el bien del país y de la democracia colombiana, sin cálculos, y así derrotar la tesis política que se está abriendo camino que dice que es un peligro revelar todo eso, que hay que hacer unos acuerdos. NO. Lo nuestro es, Fiscal hasta el fondo y rápido”.

Uribe recabó sobre el daño que hizo a su gobierno el viceministro Gabriel García, quien ya reconoció ante un juez haber recibido 4 millones de dólares de sobornos.

“Es nuestra viga en el ojo. Llegó recomendado por la propia Cámara de Comercio”, advirtió el expresidente.

Y a la vez resaltó su confianza en Oscar Iván Zuluaga, quien según una revista brasilera habría recibido un “apoyo” del asesor político Duda Mendonça, pero cuyos servicios fueron pagados por Odebrecht.

“Es necesario que este publicista diga toda la verdad”, señaló el expresidente.

Y ante una nueva petición de salir “fuerte” en su pronunciamiento sobre Santos y Obredecht, el expresidente llamó a la calma.

“A mí me dicen… ahora tiene que salir es “Furibe”… NO. Calma, es un tema muy delicado para el país y yo he querido manejarlo con delicadeza y esperar que la justicia opere, que esperamos y sabemos que en la medida que haya una Fiscalía justa y operante, la presión de la opinión pública contra la justicia tiene que disminuir. Hay que darle ahora confianza al señor Fiscal, porque los colombianos a una justicia mala la enfrentan con hechos políticos y esperemos que se avance porque ya es la versión de varias personas sobre esos dineros en la campaña de Santos, que sea la Fiscalía la que le diga al país toda la verdad”.

Uribe se mostró decepcionado de sus denuncias del año 2014, cuando pidió se investigara una versión que hablaba del ingreso de dineros del narcotráfico a la misma campaña de Santos. “Esos dineros que nunca quisieron investigar la Procuraduría y la Fiscalía y que yo personalmente entregué elementos probatorios… hay hechos muy graves… esperemos que la Fiscalía ahora opere y lo haga con toda celeridad”.

Finalmente, concluye el informe de Rut@noticias, Uribe dijo palabras preocupantes sobre esos actos de corrupción y lo que no se conoce de los ingresos de dineros de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos. “Lo que uno sabe es que lo que hay contra el gobierno Santos, en varios casos, en esa campaña… es fulminante”.