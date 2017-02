Autoridades colombianas ponen en jaque a Odebrecht; el gobierno afirma que tiene salir del país

Loterias

Resultados de loterías del 10 de febrero:

Santander 1607 – Serie 222

Medellín 8192 – Serie 158

Risaralda 9341 – Serie 112

DORADO:

Mañana 6508 – Tarde 1451

SUPER ASTRO SOL:

1826 – Signo Tauro

SUPER ASTRO LUNA:

6650 – Signo Acuario

CHONTICO:

Día 1312 – Noche 7460

PAISITA:

Día 2336 – Noche 5620

CAFETERITO:

Tarde 2460 – Noche 1247

PIJAO:

4413

CASH THREE:

Día 727 – Noche 119

PLAY FOUR:

Día 3501 – Noche 1325

EVENING:

0271

WIN FOUR:

8871

SAMAN:

5909

SINUANO:

Día 5197 – Noche 2776

CULONA:

0073

CARIBEÑA:

Día 7498 – Noche 5800

MOTILÓN:

Día 7336 – Noche 3707

LA BOLITA

Día 5350 – Noche 2792