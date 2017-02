Santos: No han encontrado ni encontrarán prueba de ingreso de dineros de Odebrech a la campaña

–El presidente Juan Manuel Santos aseguró que a su campaña no ingreso dinero de la constructora Odebrecht. “No han encontrado ni podrán encontrar prueba alguna porque no existe”, afirmó y añadio que espera que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haga una investigación seria y objetiva y que sus resultados se conozcan pronto.

“Lo que siempre me han dicho y me han reiterado es que no”, declaró Santos en torno a la denuncia hecha sobre el ingreso de un aporte de un millón de dólares que habría hecho a su campaña presidencial en 2014 la controvertida firma brasilera.

“Como ha sucedido en el pasado, la verdad va a salir a flote, pero el daño ya está hecho”, advirtió el primer mandatario en reportaje que le concedió a Yamid Amat para el diario El Tiempo.

El presidente Santos se refirió en primera instancia a la declaracion del fiscal Humberto Martinez Neira en el sentido de que no hay prueba física del dinero entregado al gerente de su campaña Roberto Prieto.

“No la han encontrado y lo que me han dicho es que no la podrán encontrar porque no existe”, dijo y complementó: El gerente de la campaña, Roberto Prieto, por iniciativa suya, propuso que no se recibiera ninguna contribución del sector privado y que la financiación fuera exclusivamente con la reposición de votos que ordena la ley. Así tengo entendido sucedió y así fue reportado al Consejo Nacional Electoral.

Como quiera que fue el exsenador Otto Bula el que afirma que entregó el dinero, Santos dijo que “hay que buscar a quién beneficia la mentira”.

Además, el presidente salió en defensa del gerente de su campaña: “Conozco a Roberto Prieto y a su familia desde hace mucho tiempo. Roberto, en todos los años que ha trabajado conmigo, siempre me ha dado muestras de total honorabilidad y de rectitud. Confío plenamente en él y no tengo razones para dudar de su palabra”.

Frente al pronunciamiento que hicieron varios de sus ministros sobre que Odebrech debe salir del país, el presidente Santos dijo:

Aquí hay que actuar siempre defendiendo los intereses supremos del Estado. Hay que actuar con total firmeza y claridad contra la corrupción, y al mismo tiempo hay que buscar que las obras, que son de gran importancia para el país, no se paralicen. Por ejemplo, con el fallo del juez sobre la Ruta del Sol II, del viernes pasado, se procederá a liquidar el contrato y abrir una nueva licitación, y, en el entretanto, vamos a procurar que Invías siga la construcción de la carretera para que no se retrase la obra.

Finalmente, Santos descartó que la alarma disparada por la Contraloria sobre que el problema de la corrupción vaya a espantar a los inversionistas extranjeros.

Al respecto aseguró que el de Odebrecht es un caso aislado.

Además advirtipo que de 14 proyectos de cuarta generación, 4G, en los que participó Odebrecht desde 2013, “no ganó ninguno”.

Añadió que esta firma presentó dos iniciativas de autopistas y le fueron rechazadas. “Y en relación con las obras de Invías, se presentó a 5, ganó 1 en 2012 y perdió 4. Todas fueron adjudicadas a otros proponentes”, puntualizó..