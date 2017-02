Comfenalco Valle EPS se compromete realizar 4 mil mamografías para detección de cáncer de seno

Lograr que 4 mil mujeres afiliadas se realicen la mamografía, en el marco de la campaña para la detección temprana del cáncer de seno, es la meta que espera cumplir Comfenalco Valle delagente EPS, durante el 2017, en esta actividad que espera convocar a mujeres de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira.

En el mes de enero de 2017, más de 500 mujeres se realizaron este examen, pero se espera que en el trascurso de los próximos meses, la cifra se multiplique ampliamente, para lograr superar la meta, en el menor tiempo posible, indicó Lina Vanessa Morales Morales, gerente de la red servicios de salud EPS Comfenalco Valle.

“Este es un llamado a la proteger la vida. Nuestra EPS cuenta con la posibilidad de tomar 70 mamografías diarias de lunes a sábado, en un horario comprendido entre las 7:00 am y las 5:00 pm. Semanalmente hacemos un informe sobre cuántas usuarias se realizaron la prueba y cuáles fueron los resultados, para que las mujeres que salen positivas, continúen con la atención médica especializada y los demás estudios diagnósticos”, adicionó Morales Morales.

Las usuarias afiliadas a la entidad prestadora de salud que tengan entre 50 y 69 años de edad y que en los últimos dos años o más no se hayan practicado la mamografía, se pueden comunicar al 318 3119606 para solicitar sin costo la cita o se pueden acercar a la calle 18 Norte No. 5N – 53 en Cali y deberán presentar su documento de identidad.

Por su parte aseguró Lyda Ruth García, Gestora de Salud Pública, que “la toma es muy fácil y sencilla, no necesitan autorización y no tiene cobro de cuotas moderadoras. Algunas mujeres no quieren hacerse la mamografía, porque temen saber que tienen cáncer, pero mientras más temprano se descubra la enfermedad, mayor posibilidad existe para que el tratamiento sea efectivo”.

LA CIFRA

En Colombia 36.384 mujeres tienen cáncer de seno, la edad promedio es de 59 años y tiene una mortalidad de 7,3 casos por 100.000 habitantes. Teniendo en cuenta lo alarmantes que resultan estas cifras, Comfenalco Valle delagente EPS, realiza esta campaña de prevención y asesoría para todas sus afiliadas, en el área de cobertura.

Cuando el cáncer se detecta en forma temprana, el 98% de los pacientes sobreviven a los 5 años, pues un diagnóstico oportuno, unido a un tratamiento adecuado, hace que el tratamiento sea más efectivo. Para la detección temprana se recomienda:

·Auto examen de mama a partir de los 20 años

·Examen clínico de la mama entre los 40 y 50 años

·Mamografía a partir de los 50 años.

Recomendaciones para realizarse la mamografía:

-El día del examen no es conveniente que se aplique desodorante, cremas o talcos alrededor de los senos.

-Si tiene informes de mamografías previos, se recomienda presentar una copia el día de la cita.

-La mamografía de detección temprana es completamente gratis, solo debe presentar su documento de identidad.