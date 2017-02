Evacuan más de 200 mil habitantes en California por inminente colapso de la represa Oroville

–Las autoridades de EE UU emprendieron este lunes la evacuación de casi 200.000 personas en el norte de California por el inminente colapso de la represa de Oroville, situada a unos 250 kilómetros al noreste de la ciudad de San Francisco.

Según lo establece el diario Los Angeles Times, la amenaza de inundación surgió repentinamente la tarde del domingo cuando un agujero desarrollado en el aliviadero auxiliar que estaba siendo utilizado por un derrame de emergencia para bajar el nivel del embalse, el segundo más grande de California.

La orden de evacuación afecta a las poblaciones de Oroville, Palermo, Gridley, Thermalito, South Oroville, Oroville Dam, Oroville East y Wyandotte.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, siglas en inglés) emitió anoche una advertencia de inundaciones por el “potencial” colapso de una sección del aliviadero auxiliar de Oroville,

Según este aviso oficial, el colapso de la estructura de este desagüe puede generar “una liberación incontrolada de aguas del lago Oroville”. “Sólo el aliviadero auxiliar de la presa de Oroville está considerado bajo amenaza en este momento”, añade el texto del NWS.

El sheriff del condado de Butte, Kory L. Honea, aseguró que hay “una preocupación significativa” de que el hoyo pueda comprometer la integridad del desagüe, lo que daría lugar a una liberación “abundante” de agua.

“Tuvimos que tomar la crítica y difícil decisión de iniciar la evacuación del área de Oroville”, añadio el mando policial, que también informó sobre la orden de evacuación en un comunicado difundido a través de su cuenta de Facebook.

“Esta es una orden de evacuación”, comienza diciendo la nota y agrega:

Se ordena la evacuación inmediata de los bajos niveles de Oroville y las zonas aguas abajo.

Una situación peligrosa se está desarrollando con el aliviadero auxiliar de la Presa de Oroville. Operación del aliviadero auxiliar ha dado lugar a la erosión severa que podría conducir a un fallo de la estructura. El fallo de la estructura del aliviadero auxiliar dará lugar a una liberación no controlada de las aguas de inundación del lago Oroville.

En respuesta a esta situación en desarrollo, DWR está aumentando la liberación de agua a 100.000 pies cúbicos por segundo.

la evacuación inmediata de los bajos niveles de Oroville y las zonas aguas abajo se ordena.

Esto no es un simulacro en. Esto no es un simulacro. Esto no es un simulacro”.