Humberto De la Calle habla de coalición para la paz en primera vuelta de 2018

Se trata de una entrevista que concedió al diario El Tiempo en la que dice que es latente el riesgo de que llegue un gobierno de derecha en las elecciones de 2018 y tumbe el acuerdo de paz, por lo que considera que quienes apoyaron el proceso de paz deben movilizarse para intentar ganar en la primera vuelta esas elecciones.

De La Calle señaló para este medio que: “Creo que hay que volver a salir con toda fuerza a defender lo obtenido. No nos van a quitar la paz. No lo podemos permitir. Ahora sí que es necesaria una coalición amplia, para que de aquí al 2018 nos movilicemos en defensa del acuerdo y de su implementación genuina”.

Reitera que hubo personas en el gobierno como el vicepresidente que estuvieron indiferentes al proceso de paz y que en ese orden de ideas la coalición que se forme deberá ser coherente y no producto de acuerdos políticos por puestos.

Y agregó que: “No quiero entrar en problemas de mecánica política porque me parece que la campaña se adelantó demasiado y eso no le conviene a Colombia. Lo que creo es que, primero, es necesario configurar una coalición en defensa de la paz. Segundo, esa coalición no debe ser producto de tejemanejes políticos, sino de compromisos reales, una coalición que sea coherente. Tercero, miro con mucha simpatía a las personas que ha mencionado. Todas han estado trabajando en una perspectiva de apoyo a la paz y de mejoramiento de la política en el país”.

También recibió la pregunta de su candidatura a la presidencia en 2018 y esto fue lo que respondió:

“Yo estoy dispuesto a llevar a cabo la tarea que me corresponda en un esquema de coalición con un liderazgo colectivo. Toca movilizarse”. Con El Tiempo